"أبوظبي للتنمية" يترأس اجتماع مجموعة التنسيق العربية في فيينا

ترأس محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية الاجتماع الدوري الـ(19) لرؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية، الذي عقد في العاصمة النمساوية فيينا، تحت شعار "شراكات من أجل مستقبل أفضل"، وحضر الاجتماع ممثلون عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وصندوق قطر للتنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، وصندوق النقد العربي.

وبحث المشاركون خلال الاجتماع الجهود المشتركة لمجموعة التنسيق والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة لمجتمعات الدول النامية والنهوض بمشاريع البنية التحتية، والرعاية الصحية، إلى جانب الأمن الغذائي، والطاقة النظيفة.

كما استعراض الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآليات تطوير عمل المجموعة للتعامل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بالتغير المناخي والأمن الغذائي في الدول الشريكة.

وقال محمد سيف السويدي"يأتي الاجتماع في وقت استثنائي للمجموعة، وهي تقارب الخمسين عاما من مسيرة العمل التنموي المستدام، حيث شهدت تلك الفترة العديد من الإنجازات المشتركة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، لافتا إلى أن تطوّر عمل المجموعة في التعامل مع القضايا العالمية المعاصرة والتزامها في الحد من تداعيات التغير المناخي، والمساهمة الإيجابية في تعزيز النمو الاقتصادي، يدعونا إلى مضاعفة جهودنا المشتركة في مختلف المجالات.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات كريمة من القيادة الرشيدة في تعزيز انتشار مشاريع الطاقة المتجددة في الدول التي تعتبر أكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.

وأضاف "نحن اليوم ملتزمون بإبراز الدور الاستثنائي الذي تقوم به المجموعة في استدامة العمل التنموي على مستوى عالمي، وإيجاد الحلول المبتكرة لدعم الدول الشريكة وتحقيق ازدهارها، ومن هنا يأتي أهمية الاستمرار في إظهار جهودنا في هذا المجال، وتعزيز التواصل الإعلامي للمجموعة وتقوية التنسيق المشترك بين الأعضاء".

وبحث الاجتماع أهمية تشجيع الجهود المشتركة لمواجهة آثار التغير المناخي وتحدياته بمساهمة أعضاء المجموعة في دعم مشاريع التنمية المستدامة.

كما ناقشت المجموعة نتائج المشاركة في الدورة 28 لمؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي والتحضيرات للدورة 29 للمؤتمرCOP29، الذي سيعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 11 الى 22 نوفمبر 2024.

وتم بحث مشاركة المجموعة في مؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في الرياض خلال الفترة من 2 وحتى 13 ديسمبر المقبل، ويهدف إلى دعم مشروعات مكافحة التصحر واستصلاح الأراضي الزراعية ودعم المزارعين الصغار ومدهم بالتمويلات اللازمة للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقدم مجموعة التنسيق العربية من خلال التعاون حزمة واسعة من المهارات والتأهيل والخبرات، وتبادل المعرفة وتنفيذ المبادرات المبتكرة بكفاءة وفعالية لتلبية احتياجات الدول النامية، والاطلاع على أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء.