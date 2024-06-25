الثلاثاء 25 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«تاكسي دبي» تحصد جائزتين عالميتين في قطاع الأسواق المالية

«تاكسي دبي» تحصد جائزتين عالميتين في قطاع الأسواق المالية
25 يونيو 2024 18:49


دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة تاكسي دبي عن فوزها بجائزتين عالميتين في قطاع الأسواق المالية، حيث فازت بجائزة أفضل طرح عام أولي مستدام في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال الحفل الذي استضافته مجلة EMEA في العاصمة البريطانية لندن، والذي تسلمها نيابة عن الشركة عبد الله إبراهيم المير، المدير التنفيذي لقطاع تحول الأعمال. كما فازت تاكسي دبي بجائزة أفضل صفقة في أسواق رأس المال، وذلك خلال مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2024 الذي أقيم في دبي، بحسب بيان صحفي اليوم.
ويأتي الفوز بالجائزتين في ظل النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب العام الأولي للشركة، والذي بلغ 1.2 مليار درهم (حوالي 315 مليون دولار)، وتأكيداً على قوة عرضها الاستثماري كأكبر شركة للتنقل في دبي والإمارات، وثقة المستثمرين القوية في استراتيجية نموّ وتوسع الشركة التي تعتبر أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي مع ارتفاع حصتها السوقية إلى حوالي 46% من الحجم الإجمالي لأسطول مركبات الأجرة.
وأكد منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، أن فوز الشركة بجائزتين عالميتين في قطاع الأسواق المالية يؤكد مكانتها الرائدة كأكبر الشركات المشغلة في قطاع النقل في إمارة دبي والنمو المستدام الذي تشهده على المستوى التشغيلي والاستثماري، ويسلط الضوء على قوة الاهتمام بالفرصة الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها «تاكسي دبي» وجاذبيتها بالنسبة للمستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث سجلت الشركة أكبر طلب اكتتاب عام أولي على الإطلاق في سوق دبي المالي في عام 2023، مع وصول إجمالي الطلب على الاكتتاب العام للشركة إلى ما يزيد على 150 مليار درهم، متجاوزاً اكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر الطرح النهائي.

أخبار ذات صلة
«تعليم»: بدء التسجيل في خدمات النقل المدرسي لغاية 5 يوليو
«تاكسي دبي» تكرم 1162 سائقاً من أصحاب الخدمة الطويلة
تاكسي دبي
آخر الأخبار
المعدن الأصفر يختبر مستوى 2330 دولاراً للأوقية
اقتصاد
المعدن الأصفر يختبر مستوى 2330 دولاراً للأوقية
اليوم 19:08
إقبال غير مسبوق للمشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو
الرياضة
إقبال غير مسبوق للمشاركة في بطولة خالد بن محمد بن زايد للجو جيتسو
اليوم 18:58
إحدى الصور الفائزة..(من المصدر)
التعليم والمعرفة
«حمدان للتصوير» تنشر الصور الفائزة
اليوم 18:57
شعار شرطة الفجيرة
علوم الدار
وفاة طفلين إثر حريق في منزلهما بالفجيرة
اليوم 18:53
مقر وزارة المالية في أبوظبي (الاتحاد)
اقتصاد
«الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادة «أفضل مكان للعمل»
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©