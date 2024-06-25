«تاكسي دبي» تحصد جائزتين عالميتين في قطاع الأسواق المالية



دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة تاكسي دبي عن فوزها بجائزتين عالميتين في قطاع الأسواق المالية، حيث فازت بجائزة أفضل طرح عام أولي مستدام في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك خلال الحفل الذي استضافته مجلة EMEA في العاصمة البريطانية لندن، والذي تسلمها نيابة عن الشركة عبد الله إبراهيم المير، المدير التنفيذي لقطاع تحول الأعمال. كما فازت تاكسي دبي بجائزة أفضل صفقة في أسواق رأس المال، وذلك خلال مؤتمر الشرق الأوسط للسندات والقروض والصكوك 2024 الذي أقيم في دبي، بحسب بيان صحفي اليوم.

ويأتي الفوز بالجائزتين في ظل النجاح الكبير الذي حققه الاكتتاب العام الأولي للشركة، والذي بلغ 1.2 مليار درهم (حوالي 315 مليون دولار)، وتأكيداً على قوة عرضها الاستثماري كأكبر شركة للتنقل في دبي والإمارات، وثقة المستثمرين القوية في استراتيجية نموّ وتوسع الشركة التي تعتبر أكبر مشغل لمركبات الأجرة في دبي مع ارتفاع حصتها السوقية إلى حوالي 46% من الحجم الإجمالي لأسطول مركبات الأجرة.

وأكد منصور رحمة الفلاسي، الرئيس التنفيذي لشركة تاكسي دبي، أن فوز الشركة بجائزتين عالميتين في قطاع الأسواق المالية يؤكد مكانتها الرائدة كأكبر الشركات المشغلة في قطاع النقل في إمارة دبي والنمو المستدام الذي تشهده على المستوى التشغيلي والاستثماري، ويسلط الضوء على قوة الاهتمام بالفرصة الاستثمارية الاستثنائية التي توفرها «تاكسي دبي» وجاذبيتها بالنسبة للمستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، حيث سجلت الشركة أكبر طلب اكتتاب عام أولي على الإطلاق في سوق دبي المالي في عام 2023، مع وصول إجمالي الطلب على الاكتتاب العام للشركة إلى ما يزيد على 150 مليار درهم، متجاوزاً اكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 130 مرة لجميع الشرائح مجتمعة بسعر الطرح النهائي.