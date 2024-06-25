«الاتحادية للضرائب» تحصل على شهادة «أفضل مكان للعمل»



دبي (الاتحاد)

حصلت الهيئة الاتحادية للضرائب على شهادة «أفضل مكان للعمل» من الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل «Great Place to Work»، وذلك تقديراً لجهودها في بناء بيئة عمل إيجابية ومتوافقة مع أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.

وأكدت الهيئة الاتحادية للضرائب في بيان صحفي أن عملية بناء بيئة عمل محفزة تمتلك كافة المقومات والأدوات اللازمة لتكريس مفاهيم الإبداع والابتكار، تعد أحد أهم أولوياتها لضمان تحقيق أفضل مستويات إنتاجية ورفاهية جميع الموظفين، الأمور التي ستنعكس بالتالي على تعزيز قدرات الهيئة لجذب الكفاءات والمحافظة على المواهب الوطنية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي للدولة.

وقال جاسم حداد، مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة الاتحادية للضرائب: تسعى الهيئة دوماً لتطبيق أفضل الممارسات العالمية لضمان بيئة عمل آمنة ومحفزة على التطور والابتكار، لذا نحرص على المحافظة على الصحة والسلامة المهنية وتحقيق التوازن بين الحياة العملية والشخصية، مع التركيز على المساواة والشمولية ومسألة التدريب والتطوير المستمر والتشجيع على التمسُّك بقيمنا الجوهرية وأهمها النزاهة، والسعي الدائم للريادة والتميُّز لتقديم أفضل الخدمات لجميع المتعاملين والأطراف المعنية بالقطاع الضريبي في دولة الإمارات.

وكانت الهيئة قد اجتازت جميع المعايير التي تم وضعها من قبل الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المشاريع والممارسات والبرامج النوعية التي تُركز على جودة بيئة العمل وتطوير الثروة البشرية بأفضل صورة.

الجدير بالذكر أن هيئة Great Place To Work العالمية، تعد واحدة من أكبر المؤسسات تخصصاً في تطوير بيئات العمل، كما تُقدم جملة من الاستشارات الخاصة بتطوير رأس المال البشري، وتصدر عنها قائمة أفضل بيئة عمل سنوياً لمختلف الدول حول العالم.