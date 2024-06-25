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اقتصاد

قمّة "سوبر بريدج" تجمع نخبة من القادة المستقبليين للاقتصاد العالمي

قمّة "سوبر بريدج" تجمع نخبة من القادة المستقبليين للاقتصاد العالمي
25 يونيو 2024 22:09

تسلط النسخة الثانية من قمّة "سوبر بريدج - 2024" الضوء على العناصر المتنوعة التي تشكّل معالم مستقبل الاقتصاد العالمي، عبر خمسة موضوعات رئيسية تشمل "القوة الاقتصادية"، و"التكنولوجيا والتحول الصناعي"، و"القيادة والمساواة بين البشر"، و"الحياة والرفاه" و"الثروة والاستثمار".

وتقعد القمة يومي 15 و16 أكتوبر المقبل بالتعاون بين مركز دبي التجاري العالمي و "سوبر بريدج كاونسل" تحت شعار "نبتكر من أجل الجيل المُقبل" بالتزامن مع "جيتكس جلوبال"، وتجمع تحت مظلّتها نخبة من القادة المستقبليين للاقتصاد العالمي.

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وقال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وسلطة مركز دبي التجاري العالمي، إن قمة "سوبر بريدج" 2024 تؤكد دور دبي باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار والاستثمارات كما أنها ملتزمة بتبني أحدث التكنولوجيات وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتطوير بيئة أعمال مزدهرة لدعم المبتكرين وقادة الفكر.

المصدر: وام
دبي
الاقتصاد العالمي
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