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«منتدى الشارقة للاستثمار» ينطلق 18 سبتمبر

«منتدى الشارقة للاستثمار» ينطلق 18 سبتمبر
26 يونيو 2024 01:12

الشارقة (الاتحاد)

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أعلن مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» أن الدورة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار تنطلق يومي 18 و19 سبتمبر المقبل تحت شعار «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية»، وتناقش دور الاستثمارات ورؤوس الأموال في توجيه أنظمة الذكاء الاصطناعي نحو دعم النمو العالمي، وتعزيز الكفاءة والمرونة والشمول في الشركات والمؤسسات والقطاعات الاقتصادية المتنوعة، وذلك بحضور ومشاركة نخبة من صناع القرار وخبراء الاستثمار والاقتصاد وقادة قطاعات الأعمال من المنطقة والعالم.
ويهدف المنتدى إلى التعريف بالفرص الاستثنائية للاستثمار في القطاعات الاقتصادية الحديثة في دولة الإمارات، والاستفادة من توجهات الدولة نحو دمج الأنظمة الذكية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والصحة والتعليم.
وأكد محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، أن توجه المنتدى ومحاوره لهذا العام، يرتكز حول دور المستثمرين وصناع القرار وقادة القطاعات في توظيف الذكاء الاصطناعي محركاً حيوياً لتحويل القطاعات التقليدية إلى منظومات ذكية تمتلك الحلول المناسبة للتحديات، وتعمل على تحفيز النمو وبناء المواهب والمهارات البشرية.
وأشار إلى أن شعار المنتدى «رؤية مستقبلية للاقتصادات الذكية»، يجسد أهمية التعاون بين المؤثرين كافة.

منتدى الشارقة للاستثمار
الشارقة
الذكاء الاصطناعي
الاقتصاد
الاستثمار
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