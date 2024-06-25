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اقتصاد

6.1 مليون مقعد سعة الناقلات الوطنية خلال يونيو بنمو 9%

6.1 مليون مقعد سعة الناقلات الوطنية خلال يونيو بنمو 9%
26 يونيو 2024 01:12

مصطفى عبد العظيم (دبي)

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ارتفعت السعة المقعدية المجدولة لأربع ناقلات وطنية خلال شهر يونيو 2024 إلى أكثر من 6.15 مليون مقعد على الرحلات الدولية المغادرة، مقارنة مع 5.64 مليون مقعد خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو 9%، وفقاً لبيانات لمؤسسة «أو إيه جي».
وأظهرت بيانات المؤسسة الدولية المزودة لبيانات المطارات وشركات الطيران استحواذ الناقلات الوطنية الأربعة «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» و«الاتحاد للطيران» و«العربية للطيران» على نحو 19.15% من إجمالي السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط ككل، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في مطارات المنطقة سجلت نحو 21.1 مليون مقعد مجدول خلال يونيو الجاري. ووفقاً للبيانات، شغلت طيران الإمارات خلال شهر يونيو، أكثر من 3.16 مليون مقعد، مقارنة مع 3.07 مليون مقعد لشهر يونيو 2023، بنمو نسبته 2.9%، بينما شغلت فلاي دبي نحو 1.19 مليون مقعد بنمو نسبته 11%، فيما شغلت الاتحاد للطيران أكثر مليون مقعد، بنمو نسبته 29.4%، في حين شغلت العربية للطيران 793.6 ألف مقعد بنمو نسبته 11.2% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
وحقق قطاع الطيران المدني في الإمارات نمواً ملموساً خلال الربع الأول من العام الجاري، على صعيد أعداد المسافرين، وحركة الطيران، وحجم الشحن الجوي، مدعوماً بنشاط قطاعات التجارة والسياحة والسفر في الدولة، وكذلك في ظل زيادة الطلب العالمي على السفر الجوي.

الناقلات الوطنية
الإمارات
طيران الإمارات
الطيران
فلاي دبي
الاتحاد للطيران
العربية للطيران
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