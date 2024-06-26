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الذهب يستقر قبيل بيانات التضخم

الذهب
26 يونيو 2024 08:37

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء قبيل بيانات التضخم الأميركية المهمة التي تصدر هذا الأسبوع والتي قد تتيح مزيدا من الوضوح بشأن موعد أول خفض من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام.
وبحلول الساعة 0337 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2319.95 دولار للأوقية (الأونصة). كما لم تشهد العقود الأميركية الآجلة للذهب تغيرا يذكر مسجلة 2331.30 دولار.
وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.94 دولار، وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 989.70 دولار، في حين تراجع البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 943.49 دولار.

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المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
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