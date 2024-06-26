الأربعاء 26 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

"الاتحاد للشحن" تعزز شراكتها مع خطوط "إس إف" ضمن خط شينزين الجديد

"الاتحاد للشحن" تعزز شراكتها مع خطوط "إس إف" ضمن خط شينزين الجديد
26 يونيو 2024 09:48

أعلنت شركة الاتحاد للشحن، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع للاتحاد للطيران، اليوم، عن تعزيز شراكتها مع خطوط "إس إف الجوية" الصينية لزيادة وتيرة الرحلات بين المراكز الضخمة للشركتين في أبوظبي وإيتشو. 

وتعتزم الشركتان إطلاق خدمات شحن جديدة بين شينزين وأبوظبي، لتسهيل الوصول وزيادة سعة الشحن بين دولة الإمارات و الصين ومختلف الوجهات العالمية.

وتستعد الاتحاد للشحن لتسيير رحلتين بين أبوظبي وإيتشو بدءاً من 15 يوليو 2024، الأمر الذي يعزز من ربط الصين بالشبكة العالمية للشركة عن طريق مركزها في أبوظبي، بينما ستقوم خطوط"إس إف الجوية” بتسيير رحلة إضافية من إيتشو ليصل إجمالي عدد الرحلات بين أبوظبي وإيتشو إلى خمس رحلات في الأسبوع.

وتعتزم الشركتان أيضاً تسيير رحلة شحن أسبوعية بين شينزين وأبوظبي، مما يضيف وجهة خامسة إلى قائمة الوجهات الصينية الخاصة بشركة الاتحاد للشحن. ويتميز مطار شينزين باوان الدولي بأنه ثالث أكبر مطار للشحن في الصين، وهو مصنف ضمن أبرز 20 مطاراً في العالم من حيث حجم الشحن منذ 2021.

أخبار ذات صلة
«أبوظبي للزوارق» يدافع عن لقب «مونديال الفورمولا-2»
الصين تناقش تنقيح قانون حماية الآثار الثقافية

وتوفر زيادة عدد الرحلات الجوية بين إيتشو وأبوظبي بجانب تسيير الرحلات من شينزين إلى أبوظبي، سعة شحن إضافية تتجاوز 200 طن من البضائع، ليصل إجمالي سعة الشحن الأسبوعية المتاحة من الشراكة المميزة إلى 630 طنا.

وقال ريان إبراهيم الهدار، المدير العام للمبيعات والحسابات الحكومية لطيران الاتحاد للشحن، تمنح الشراكة الاستراتيجية مع خطوط إس إف الجوية، العملاء والشركاء وصولاً أفضل إلى الأسواق الاستراتيجية في الصين ودولة الإمارات والوجهات المختلفة ضمن قائمة الوجهات العالمية الخاصة بالاتحاد للشحن. 

من جانبه، قال روبرت تشانغ، المدير التجاري لدى خطوط إس إف الجوية: "يسرنا الإعلان عن زيادة عدد الرحلات الجوية بين الاتحاد للشحن وخطوط إس إف الجوية إلى ست رحلات في الأسبوع بدءاً من يوليو المقبل، وذلك بمناسبة مرور عام على شراكتنا". 

 

المصدر: وام
الاتحاد للشحن
الصين
الإمارات
آخر الأخبار
ساوثجيت حزين من «صيحات الاستهجان»
الرياضة
ساوثجيت حزين من «صيحات الاستهجان»
اليوم 11:19
«أبوظبي للزوارق» يدافع عن لقب «مونديال الفورمولا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يدافع عن لقب «مونديال الفورمولا-2»
اليوم 11:17
شخص يشاهد بثاً إخبارياً مع لقطات أرشيفية لاختبار صاروخي لكوريا الشمالية، في محطة قطار في سيول
الأخبار العالمية
أميركا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً
اليوم 11:05
بني ياس يعود إلى المدرسة البرتغالية بعد 7 سنوات
الرياضة
بني ياس يعود إلى المدرسة البرتغالية بعد 7 سنوات
اليوم 11:00
حمدان بن محمد
علوم الدار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مدير تنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات
اليوم 10:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©