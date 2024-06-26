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إعلان جدول فعاليات "مفاجآت صيف دبي"

"مفاجآت صيف دبي"(أرشيفية)
26 يونيو 2024 10:38

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أمس، برنامج "مفاجآت صيف دبي 2024" الذي ينطلق 28 يونيو الجاري ويستمر حتى الأول من سبتمبر المقبل.

ويستمتع سكان المدينة وزوارها، خلال هذه الفترة، بآلاف الأنشطة الاستثنائية بأفضل تكلفة طوال موسم الصيف، التي تتضمن سحوبات وجوائز، وعروضا على المأكولات والمشروبات، إضافة إلى باقات الفنادق ومناطق الجذب السياحي طوال 65 يوماً.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي للمؤسسة، إن مفاجآت صيف دبي هذا العام تتضمن مجموعة كبيرة من العروض والتجارب والفعاليات الصيفية لجذب زوار المدينة وتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة طوال العام.

وأوضح أن هذه الفعالية تسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 ورؤية القيادة لتصبح أفضل وجهة في العالم، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص ودعم الشركاء لتقديم تجارب استثنائية.

وتبدأ فعاليات "مفاجآت صيف دبي 2024" في 28 و29 يونيو الجاري بعروض فنية وترفيهية في مراكز التسوق، حيث تستضيف فرقا مثل "كويك ستايل" و"أوتوستراد" والمغنية دانة صلاح، إضافة إلى الفنان علي غاتي؛ إذ يمكن لزوار مول الإمارات الاستمتاع بعروض "هالواي بويز" و"موتو دانسرز"، وموسيقى "دي جي كيزا" و"دي جي تالا سمان" و"دي جي سونيا"، كما يقدم "دبي فستيفال سيتي مول" عروضًا فنية متجولة وحفلات موسيقية لفنانين عربا وعالميين.

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وتشمل الفعاليات أيضًا عرض "12 ساعة من التخفيضات الحصرية"، يوم 28 يونيو بتخفيضات تصل إلى 90% على أكثر من 100 علامة تجارية في مراكز تسوق "ماجد الفطيم"، مثل "سيتي سنتر الشندغة"، و"سيتي سنتر ديرة"، و"سيتي سنتر معيصم"، و"سيتي سنتر مردف"، و"مول الإمارات".

وسيحتفل "عالم مدهش" بمرور 25 عاماً على تأسيسه بمنح العائلات والأطفال تجارب ترفيهية وتثقيفية ممتعة مع شخصيتي مدهش ودانة، ويشمل أكثر من 170 لعبة ومنطقة جذب، مثل حديقة الألعاب المطاطية ومنطقة ألعاب عالم الحيوان والواقع الافتراضي.

كما ستنطلق فعالية "عالم الخيال" في "روكسي سينما" مع عروض أفلام وفنون وحرف يدوية للأطفال تستمر طوال الصيف، إلى جانب عروض أولى للأفلام، وظهور للمشاهير، وجوائز، وهدايا.

وتعود "بيت ذا هيت" هذا الصيف في مركز دبي التجاري العالمي، بالتعاون مع مفاجآت صيف دبي، لتقديم عروض موسيقى عربية متميزة.
 

المصدر: وام
العروض الموسيقية
مفاجآت صيف دبي
دبي
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