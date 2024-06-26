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اقتصاد

"غرف دبي" تكشف عن أجندة منتدى دبي للأعمال- الصين

"غرف دبي" تكشف عن أجندة منتدى دبي للأعمال- الصين
26 يونيو 2024 12:56

كشفت غرف دبي، اليوم، عن تفاصيل أجندة منتدى دبي للأعمال - الصين، الذي تنظمه في بكين خلال الفترة من 21 – 22 أغسطس من العام الجاري، بالتزامن مع مرور 40 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين.
ويسهم المنتدى، الذي يعقد تحت شعار "شراكات اقتصادية عابرة للحدود"، في استقطاب الشركات الصينية الواعدة إلى دبي، ودعمها للاستفادة من فرص النمو الإقليمي والعالمي.
ويتضمن الحدث، سلسلة من الجلسات الحوارية لمناقشة عدد من المحاور المتنوعة، بدءاً من الابتكار في التجارة والفرص العالمية للشركات الصينية، مروراً بالروابط الاقتصادية بين دبي والصين، وصولاً إلى المجالات الجديدة في عالم التكنولوجيا والابتكار والاستدامة، وفرص التجارة والاستثمار في القطاعات الواعدة.
وتم تصميم أجندة المنتدى للكشف عن شراكات اقتصادية وتعاون ثنائي بين مجتمعي الأعمال بما يدعم الأهداف المشتركة وفقاً لأجندة دبي الاقتصادية (D33) وخطة "صنع في الصين 2025"؛ وستستعرض جلساته الفرص الناشئة في قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا الخضراء، والتجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي إضافة إلى الرعاية الصحية والطاقة المتجددة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، إن الصين تتمتع بمكانة مرموقة باعتبارها شريكاً تجارياً استراتيجياً لدبي، ويشكل تنظيم أول دورة دولية لمنتدى دبي للأعمال في الصين انعكاساً لهذه المكانة.

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وأضاف: "أسهمت الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الإمارات والصين في تعزيز تسارع التعاون الثنائي في مجالات عدة ذات اهتمام مشترك، ونتطلع لمواصلة هذا الزخم القوي، وتعزيز جهودنا لترسيخ العلاقات الاقتصادية الثنائية، ودعم نمو التجارة والاستثمارات البينية". 
ويجمع المنتدى الشركاء من القطاعين العام والخاص من دبي والصين لبحث الارتقاء بالتعاون، وتطوير العلاقات الثنائية واستكشاف فرص الاستثمار المجزية. 
ويأتي منتدى دبي للأعمال – الصين كأول فعالية ضمن سلسلة الدورات الدولية لمنتدى دبي للأعمال والتي سيتم تنظيمها في عدد من المدن العالمية الرئيسية بهدف تسليط الضوء على الفرص الواعدة التي توفرها أجندة دبي الاقتصادية (D33).

المصدر: وام
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