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اقتصاد

"الاتحاد للطيران" تسير رحلاتها المباشرة إلى جزيرة بالي

"الاتحاد للطيران"
26 يونيو 2024 14:22

أعلنت "الاتحاد للطيران"، اليوم، عن وصول رحلتها لأول مرة إلى دينباسار في بالي، لتطلق خدماتها المنتظمة بين أبوظبي والوجهة السياحية الاندونيسية.

وسيتم تشغيل الخدمة الجديدة أربع مرات في الأسبوع على طائرات من طراز بوينج 787-9 دريملانر الحديثة والتي تضم مقصورات استوديو الأعمال ومقاعد الدرجة السياحية الذكية.

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وتحتوي الطائرة على 28 مقعداً في درجة الأعمال و262 مقعداً على الدرجة السياحية.

وقال آريك دي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والإيرادات، إن بالي تعد الوجهة الثانية للاتحاد للطيران في إندونيسيا بعد العاصمة جاكرتا، مبديا تطلعه للسفر بضيوف الناقلة من الشرق الأوسط وأوروبا وعبر شبكة وجهاتها إلى الجزيرة الاندونيسية.

المصدر: وام
إندونيسيا
الاتحاد للطيران
بالي
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