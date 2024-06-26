"سيريوس العالمية القابضة" تستحوذ على مجموعة "ديربي"

أعلنت "سيريوس العالمية القابضة"، إحدى الشركات التابعة للشركة العالمية القابضة، استحواذها على "مجموعة ديربي"، وهي مجموعة متنوعة الأعمال تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وذلك لتعزيز أعمالها والتركيز على عمليات التكامل والتطبيقات الرقمية وتوسيع نطاق الحلول الرقمية عالمياً.

ويشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة تؤكد التزام "سيريوس" الراسخ بإعطاء الأولوية للتحول الرقمي عبر مختلف القطاعات.

وستتيح هذه الخطوة لشركة سيريوس تعزيز محفظتها عبر العديد من قطاعات الأعمال الجديدة، مما يمهد الطريق لمزيد من فرص التوسع في السوق ونمو الأعمال.

وتسعى "سيريوس" من خلال دمج أعمال "ديربي" ومواردها في محفظتها، إلى الارتقاء بقدراتها عبر شركاتها التابعة وتعزيز التحول الرقمي والحكومي عالمياً، كما ستعمل الشركة على تعزيز جهودها في المجالات والحلول الاستراتيجية التي يدعمها الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين وغيرها من الابتكارات الرقمية للمشاريع الحكومية.

كما ستعمل الخدمات المتكاملة والبنية التحتية الخاصة بشركة ديربي على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة الخدمة لشركة سيريوس.

ورحب آجيه بهاتيا، الرئيس التنفيذي لشركة سيريوس العالمية القابضة، بانضمام مجموعة ديربي إلى محفظة الشركة في إضافة مهمة أخرى ستساعد على المضي قدماً بوتيرة أسرع لتحقيق طموحات سيريوس في النمو، مبديا تطلعه إلى أن يساهم هذا الدمج في إثراء خبرات الشركة وتطوير قدرات محفظتها، وبالتالي تنويع أعمال منصتها، وإطلاق العنان للمزيد من الإمكانيات.

وأكد الحرص على مواصلة استكشاف آفاق التعاون والتوسع في السوق لتعزيز الابتكار والتكامل في قطاعات الأعمال والدفع نحو التغيير الإيجابي ودعم جهود التحول الرقمي على مستوى العالم.