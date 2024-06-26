إطلاق «مجموعة أمنيات» لقيادة المشروعات الجديدة

دبي (الاتحاد)

كشفت أمنيات العقارية عن هيكل مؤسسي جديد تترأسه «مجموعة أمنيات» التي تم تشكيلها حديثاً، في خطوة تمثل فصلاً جديداً في مسيرة الشركة.

وتمثّل «مجموعة أمنيات» مظلة لتحقيق نطلعات الشركات التابعة لها، حيث تهدف إلى تحقيق محفظة إجمالية بقيمة 100 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة خصصت 50 مليار درهم منها لمشروعات جديدة في قطاعات عقارية متنوعة.

وتهدف أمنيات إلى إحداث نقلة نوعية في السوق العقاري في دبي من خلال إنشاء تجارب معيشية مبتكرة حيث تواصل الشركة إرساء معايير جديدة في القطاع منذ تأسيسها في 2005.

وقالت الشركة في بيان لها إنها ستقوم بتسريع مسار نموها مع التزام بتوسيع حضورها ضمن شريحة العقارات فائقة الفخامة بمحفظة إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم.

وأضافت: ساهمت سياسة التنويع الاستراتيجي منذ اليوم الأول في تمكين المجموعة من التوسع ضمن شرائح مختلفة في السوق وتماشياً مع هذه السياسة، ستكشف «مجموعة أمنيات» قريباً عن شركة عقارية جديدة، من المقرر إطلاقها في الربع الثالث من عام 2024، وذلك في إطار التزامٍ مستهدف بقيمة 50 مليار درهم في في اقسام عقارية جديدة تستهدف قطاعات متعددة في السوق.

وقال مهدي أمجد، المؤسس والرئيس التنفيذي: أطلقتُ «مجموعة أمنيات» للاستثمار بهدف تلبية احتياجات شرائح مختلفة من العملاء في سوق العقارات الآخذ بالتنامي في الإمارات، ملتزمين بمبدأ 'الأفضل ضمن فئتها – في كل الفئات'، ومدفوعين بالنمو القوي لاقتصاد الدولة ورؤيتها طويلة الأمد، وبإلهام من نجاح علامة أمنيات فائقة الفخامة.