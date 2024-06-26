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اقتصاد

دوكاب تزود 30 مشروعاً للطاقة المتجددة في أربع قارات

دوكاب تزود 30 مشروعاً للطاقة المتجددة في أربع قارات
26 يونيو 2024 15:31

دبي (الاتحاد) 
قامت دوكاب بتزويد 30 مشروعاً للطاقة المتجددة خلال أربعة عقود، عبر أربع قارات، وتشارك «دوكاب»، بصفتها راعياً ذهبياً، لمؤتمر الكابلات والأسلاك العالمي (CRU) 2024، الذي ينعقد في العاصمة الهولندية أمستردام خلال الفترة من 24 حتى 26 يونيو الحالي. 
وتشارك «دوكاب» في المؤتمر، بوفد يضم محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب»، وتشارلز ميلاجي، الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكابلات في «دوكاب»، وميثاء شعيب، مدير إدارة تنفيذي للاتصال المؤسسي في «دوكاب»، وسومانترا داس غوبتا، المدير التنفيذي لسلسلة التوريد في «دوكاب». 
وأكد محمد المطوّع، الرئيس التنفيذي لمجموعة «دوكاب» أن المجموعة، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، تواصل منذ عقود المساهمة في تسريع الانتقال العالمي نحو مزيد من تفعيل استخدامات الطاقة المتجددة والنظيفة وتكريس معايير الاستدامة في العديد من القطاعات الصناعية عالمياً، عبر توفير ما تحتاجه بنيتها التحتية المتقدمة وتمكين ركائز التصنيع الأخضر، بما يدعم المشاريع التحوّلية المستقبلية، ويعزز مقومات الاقتصاد الأخضر والدائري والاستدامة البيئية والتنموية، وذلك تماشياً مع مسار المبادرة الاستراتيجية الطموحة لدولة الإمارات بتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050.
ومن جانبه، يتحدث تشارلز ميلاجي، في جلسة خلال المؤتمر الذي يناقش الدور المحوري لمصنّعي الأسلاك والكابلات في تشكيل مستقبل توليد الطاقة والطاقة المتجددة والكهرباء وتطور شبكات الطاقة.

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