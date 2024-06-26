"دييز" و"أرامكس" تطلقان روبوت التوصيل المستقل

بدأت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، و"أرامكس"، الشركة المتخصصة في الخدمات اللوجستية، اليوم، اختباراً تجريبياً لنظام التوصيل الروبوتي المستقل من أرامكس في واحة دبي للسيليكون.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، تمثل هذه المبادرة خطوة نحو دمج مركبات التوصيل المستقلة المستدامة ضمن البيئة الحضرية لدبي، بما يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، ويدعم تحقيق رؤية دبي لتحويل 25% من نظام النقل إلى ذاتي القيادة بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن يستمر اختبار المرحلة التجريبية لثلاثة أشهر، وصولاً إلى الحالة التشغيلية الكاملة بحلول شهر سبتمبر.

وفي البداية، سيغطي الاختبار مجمع فلل السدر في واحة دبي للسيليكون، حيث ستشمل هذه المرحلة طرح روبوت توصيل متطور متعدد الحجيرات، ما يمثل تحديثًا مهما بالمقارنة مع عمليات الاستخدام السابقة للروبوتات ذات الحجيرة الواحدة، وهو ما يعزز الكفاءة التشغيلية بفضل قدرته على إجراء عمليات توصيل متعددة في كل رحلة.

ومن المتوقع أن يقلل من انبعاثات الكربون بما يزيد عن 500 كيلوغرام خلال الأشهر الثلاثة، فيما سيقوم الروبوت بشكل مستقل بتوصيل أكثر من 1000 طرد للعملاء داخل مجمع فلل السدر خلال الفترة ذاتها.

وتخطط "دييز" لتوسيع هذه المبادرة لتشمل مناطقها الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك المنطقة الحرة بمطار دبي ودبي كوميرسيتي.

وقال المهندس معمر الكثيري المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والاستدامة في "دييز": إن تعاوننا مع أرامكس يؤكد التزامنا بتطوير الحلول المبتكرة التي تعزز التنمية الحضرية المستدامة في دبي، بما يتماشى مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040، ومن خلال تقديم روبوتات التوصيل المحايدة كربونياً في واحة دبي للسيليكون، وضمن استراتيجية المدينة الذكية التي تركز على التنقل الذكي، نؤكد التزامنا بتبنّي التكنولوجيا المتقدمة من أجل مستقبل أخضر.

وقال طارق أبو ياغي المدير العام لشركة أرامكس: تؤكد المبادرة الالتزام بتوفير خدمات ذكية وفعالة وصديقة للعملاء، وتعكس النهج الاستباقي والمتكامل.

وسيتم تزويد المقيمين، الذين ينتظرون استلام طرود أرامكس برمز سري آمن لاستلام شحناتهم، مما يضمن السلامة والأمان.

وتم تجهيز روبوت التوصيل بتقنيات متقدمة مثل الكاميرا الدقيقة، وعناصر متعددة للتفاعل البشري، وتغطية فيديو شاملة واسعة النطاق، لضمان الأداء الأمثل في البيئات الداخلية والخارجية.

ويتضمن تصميمه بطارية قابلة للتبديل وثماني حجيرات لأحجام مختلفة من الطرود، التزاماً بتلبية المتطلبات اللوجستية للحياة اليومية في المجتمعات الحضرية.