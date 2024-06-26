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اقتصاد

الذهب يتراجع لأدنى مستوى في أسبوعين

الذهب
26 يونيو 2024 16:44

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة أسبوعين اليوم الأربعاء مع ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات للتضخم تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات حول خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وبحلول الساعة 10:59 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة عند 2308 دولارات للأوقية، مسجلاً أدنى مستوياته منذ 14 يونيو. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2319.50 دولار.

وارتفع الدولار 0.3 بالمئة مقابل العملات المنافسة، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، في حين زادت أيضا عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 28.86 دولار، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 943.91 دولار، في حين قفز البلاتين 1.5 بالمئة إلى 996.10 دولار. 

المصدر: وكالات
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