«الرقابة النووية» تعقد تدريباً لفريق الاستجابة لحالات الطوارئ



أبوظبي (الاتحاد)

عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤخراً تدريباً لـ 30 مستجيباً لحالات الطوارئ الإشعاعية أو النووية في أكاديمية الدفاع المدني، لتعزيز القدرات والجاهزية لمواجهة الطوارئ النووية والإشعاعية.

ويغطي هذا التدريب، وهو الأول من نوعه الذي يتم عقده، وفقاً لبرنامج التأهيل الوطني للاعتراف بكفاءة فريق الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية الصادر عن المركز الوطني للمؤهلات التابع لوزارة التربية والتعليم، مواضيع مختلفة مثل الفيزياء الإشعاعية والكشف الإشعاعي، وإزالة التلوث الإشعاعي وتأثيرات الإشعاع على الإنسان والبيئة، إضافة إلى مواضيع مختلفة. وسوف يساهم البرنامج في تأهيل واعتماد العاملين كافة في مختلف مجالات الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية في دولة الإمارات.

وقالت عايدة الشحي، مدير إدارة الأمان الإشعاعي في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية: سيساعد هذا البرنامج التأهيلي على إعداد وتدريب كادر مؤهل لدعم منظومة الجاهزية والاستجابة لحالات الطوارئ النووية والاشعاعية بالدولة، إن بناء وتعزيز قدرات فريق الاستجابة يعد عنصراً أساسياً لضمان الاستجابة في الوقت المناسب لأي حالة طارئة لضمان حماية المجتمع والبيئة.

وتمتلك دولة الإمارات بنية تحتية قوية للوقاية من الإشعاع، والتي تم وضعها على مدار العقد المنصرم بهدف حماية الجمهور والبيئة، ومن بين المساهمين الرئيسيين لجنة الوقاية من الإشعاع في دولة الإمارات، والتي تأسست في عام 2011، وترأسها الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.

وأشادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدولة الإمارات لوجود بنية تحتية فعالة للوقاية من الإشعاع، وذلك خلال بعثة الوكالة الدولية لتقييم الوقاية من الإشعاع المهني عام 2022.