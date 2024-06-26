بدء تطوير مجمع «دبي للاستثمار - أنغولا»



دبي (الاتحاد)

بدأت شركة دبي للاستثمار تطوير مجمع دبي للاستثمار - أنغولا، المشروع التطويري متعدد الاستخدامات، الذي يمتد على مساحة 2000 هكتار في مقاطعة داندي، على بعد 50 كيلومتراً من لواندا، ليصبح أول منطقة اقتصادية متكاملة تماماً في أنغولا، وليشكل نموذجاً جديداً في إطار التخطيط العمراني الحضري في المنطقة ومسيرة النمو الاقتصادي.

وانطلاقاً من موقعه كأول منطقة متكاملة في البلاد، يكتسب مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، أهمية خاصة ومتفردة، مقارنةً بالمناطق الاقتصادية الحالية، والتي تقتصر خدماتها على المجالات التجارية ولا تزال تخضع لعمليات تطوير البنية التحتية.

ويجمع مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، بين المساحات الصناعية والتجارية والسكنية والترفيهية، الأمر الذي من شأنه أن يوفر بيئة عصرية شاملة، مصممة لتعزيز مجالات الابتكار وخلق فرص عمل ودفع النمو المستدام.

وقال خالد بن كلبان، نائب رئيس مجلس الإدارة وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار: يُعتبر مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، أكثر من مجرد مشروع تطويري تنموي، بل يجسد مبادرة استراتيجية تهدف إلى دعم والإسهام في المشهد الاقتصادي في أنغولا، ونتطلع من خلال توفير البنية التحتية المتطورة وبيئة متكاملة، إلى إرساء معايير جديدة للتنمية المستدامة في أفريقيا، وتقديم مركز استراتيجي لمختلف القطاعات، ولتحقيق ذلك، تتمحور جهود المجموعة حول توفير وسائل الراحة العصرية والاستدامة البيئية والبنية التحتية متعددة الاستخدامات، لضمان أن يُشكل مجمع دبي للاستثمار- أنغولا، عنصراً محفزاً للنمو الاقتصادي والابتكار على المدى الطويل.