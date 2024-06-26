افتتاح معرض الصين-أوراسيا الثامن في شينجيانغ

يسلط معرض الصين - أوراسيا الثامن الذي انطلقت فعالياته اليوم في منطقة شينجيانغ الويغورية بشمال غرب الصين.. الضوء على فرص التنمية الواسعة لمبادرة الحزام والطريق ويعزز التجارة والتعاون الإقليميين.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام أن المعرض يقام في الفترة من 26 إلى 30 يونيو الحالي في مركز شينجيانغ الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة أورومتشي، على مساحة تبلغ 140 ألف متر مربع، ويضم 14 قاعة عرض ومنطقتين للمعارض الخارجية.

وللمرة الأولى، خصص المعرض قاعات عرض للشركات المملوكة للدولة التابعة للإدارة المركزية، والشركات المتخصصة في التقنيات المتطورة، وشركات منطقة خليج قوانغدونغ وهونغ كونغ وماكاو الكبرى، إضافة إلى الشركات الرائدة في المجموعات الصناعية الثماني الرئيسية في شينجيانغ.

ومن المقرر أن يستضيف المعرض أكثر من 50 فعالية لترويج التجارة، مع توقعات بتوقيع اتفاقيات لأكثر من 200 مشروع.

واجتذب المعرض أكثر من 1900 شركة ومؤسسة من 50 دولة ومنطقة ومنظمة دولية و30 مقاطعة ومنطقة ذاتية الحكم وبلدية و14 منطقة على مستوى المحافظة في شينجيانغ وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير.