تعاون بين «موانئ أبوظبي» و«سيف باور تيك ليمتد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع مذكرة تفاهم مع «شركة سيف باور تيك ليمتد»، لبحث سبل التعاون في مشاريع قائمة وأخرى قيد التطوير في عدد من الموانئ في بنغلاديش.

تم توقيع المذكرة من قِبل كل من أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي في مجموعة موانئ أبوظبي، وترافدار محمد روح الأمين، المدير العام لشركة سيف باور تيك ليمتد، بحضور عدد من مسؤولي كلا الشركتين.

وبموجب هذه المذكرة، سيبحث الطرفان إمكانية توحيد الجهود لتنفيذ أعمال مشتركة، واستكشاف الفرص الممكنة لتطوير الموانئ ومستودعات الحاويات والمرافق اللوجستية في مدن تشاتوغرام ومونغلا ودكا البنغالية. وتحقيقاً لذلك، سيقوم الطرفان بتأسيس مجموعة عمل مشتركة لتبادل الخبرات وتقديم الدراسات والاستراتيجيات والدعم الفني وتنفيذ الأعمال المشتركة ذات الصلة.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: يأتي هذا التعاون في إطار التزامنا المستمر باستكشاف فرص جديدة للعمل على الصعيد العالمي، وتعاوننا مع شركة «سيف باور تيك ليمتد» سيتيح توسيع نطاق أعمالنا بشكل أكبر، وتقديم خدماتنا وخبراتنا العالمية في مختلف المشاريع في بنغلاديش، كما أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي انسجاماً مع توجيهات ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتماشياً مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز حضور المجموعة في بنغلاديش ومنطقة جنوب آسيا، وسعينا الدائم للنمو والتطور، وبناء علاقات دولية وثيقة وممتدة على مر السنين.

ومن جانبه، قال ترافدار محمد روح الأمين، المدير العام لشركة سيف باور تيك ليمتد: يأتي هذا اليوم استكمالاً لمسيرتنا الناجحة في تعزيز شراكتنا مع مجموعة موانئ أبوظبي، والتي ستقودنا إلى العمل معاً في مشاريع ضخمة في بنغلاديش.