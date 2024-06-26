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اقتصاد

الإمارات تترأس اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية

الإمارات تترأس اجتماع المجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية
26 يونيو 2024 20:21

 
فيينا (الإمارات)

ترأست دولة الإمارات اجتماع الدورة الـ 45 للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) في العاصمة النمساوية فيينا، حيث بحث الاجتماع التقرير السنوي للصندوق لعام 2023، وآخر تطورات سير الأعمال ومستوى الإنجاز في خطط ومشاريع الصندوق.
وترأس وفد دولة الإمارات معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، بمشاركة ثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، والمحافظ في صندوق أوبك للتنمية الدولية، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، والمحافظ البديل في «أوفيد».
دعم مستدام
ووجَّه معالي محمد بن هادي الحسيني الشكر إلى رئيس المجلس الوزاري السابق على قيادته المتميزة للمجلس خلال الدورة السابقة، كما هنأ معاليه مدير عام الصندوق على الإنجازات التي حُقِّقَت في عام 2023.
وأكد معاليه ثقته بأن صندوق الأوبك للتنمية الدولية سيتمكن من تحقيق إنجازات جديدة استكمالاً لما حُقِّق في العام الماضي، وذلك بدعم وتوجيه من مجلس الإدارة والمجلس الوزاري، وخبرات موظفي الصندوق الذي يحرصون على تحقيق أهدافه في دعم التنمية المستدامة في مختلف أنحاء العالم.
مناقشات المجلس
وخلال الاجتماع، اُعْتُمِد جدول الأعمال وانتخاب معالي محمد بن هادي الحسيني، رئيساً للمجلس، وانتخاب وزير السلطة الشعبية للاقتصاد والمالية في فنزويلا نائباً للرئيس، كما عُرِض التقرير السنوي والبيانات المالية للصندوق لعام 2023. وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة، منها تخصيص صافي الدخل لعام 2023 الناتج عن موارد رأس المال العادي لصندوق الأوبك، والإطار الاستراتيجي لصندوق الأوبك 2030، إلى جانب تحديد موعد ومكان اجتماع المجلس الوزاري لعام 2025.
وخلال ترؤس معالي محمد بن هادي الحسيني للمجلس الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية خلال الفترة من يونيو 2024 حتى الاجتماع القادم للمجلس الوزاري في 2025، سيُعْمَل بالتنسيق مع إدارة الصندوق وأعضاء المجلس الوزاري، على تيسير أعمال المجلس ومتابعة المواضيع كافة التي سيتم عرضها واتخاذ القرارات كافة بشأنها، مما يعكس المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات على الساحة الدولية، ودورها في دعم جهود التنمية المستدامة حول العالم.

صندوق الأوبك للتنمية الدولية
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