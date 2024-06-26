الخميس 27 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أسهم «ريفيان» تقفز 36% بعد إعلان «فولكس فاجن» خطة لاستثمار يصل إلى 5 مليارات دولار

أسهم «ريفيان» تقفز 36% بعد إعلان «فولكس فاجن» خطة لاستثمار يصل إلى 5 مليارات دولار
26 يونيو 2024 23:39

قفزت أسهم شركة «ريفيان» بنحو 36%، الأربعاء، بعد إعلان استثمار بقيمة 5 مليارات دولار من شركة «فولكس فاجن»، ما يعزز قدرة الشركة الناشئة على طرح نماذج جديدة وجذب المستهلكين في سوق السيارات الكهربائية المتباطئ. هذا الاستثمار، سيدعم أيضاً احتياطيات «ريفيان» النقدية المتناقصة، ويقربها من تحقيق الربحية، ويساعدها على المنافسة بشكل أفضل في السوق الذي تهيمن عليه «تسلا».

بموجب الصفقة، ستشكل «ريفيان» و«فولكس فاجن» مشروعاً مشتركاً متساوي التحكم لمشاركة هيكلية السيارات الكهربائية والبرمجيات التي قد تُستخدم في النهاية من قبل علامات تجارية تابعة لـ«فولكس فاجن» مثل «أودي» و«بورش» و«لامبورغيني». تم تداول أكثر من 80 مليون سهم من «ريفيان» في التعاملات المبكرة، وهو ما يزيد على ضعف متوسط حجم التداول على مدى 30 يوماً.

أخبار ذات صلة
«الشارقة للسيارات القديمة».. يرسّخ ثقافة المركبات التراثية
الصين والاتحاد الأوروبي يبحثان مسألة السيارات الكهربائية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
السيارات
السيارات الكهربائية
فولكس فاجن
آخر الأخبار
محمد بن راشد خلال الاستقبال (الصور من وام)
علوم الدار
محمد بن راشد: الإمارات أرست قواعد راسخة لمسيرة تنموية مُلهِمة
27 يونيو 2024
جانب من المشاركين (من لمصدر)
علوم الدار
الإمارات تشارك في اجتماعات مجموعة العمل الخليجية للدستور الغذائي
27 يونيو 2024
سعيد السويدي لـ «الاتحاد»: الإمارات سباقة في مكافحة المخدرات بخطتها الاستراتيجية الوطنية
علوم الدار
سعيد السويدي لـ «الاتحاد»: الإمارات سباقة في مكافحة المخدرات بخطتها الاستراتيجية الوطنية
27 يونيو 2024
تطوير محميتي الوثبة للأراضي الرطبة والكثبان الأحفورية
علوم الدار
تطوير محميتي الوثبة للأراضي الرطبة والكثبان الأحفورية
27 يونيو 2024
عمار النعيمي خلال الاستقبال (وام)
علوم الدار
عمار النعيمي يطلع على خطط وبرامج «الدفاع المدني»
27 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©