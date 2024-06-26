أسهم «ريفيان» تقفز 36% بعد إعلان «فولكس فاجن» خطة لاستثمار يصل إلى 5 مليارات دولار

قفزت أسهم شركة «ريفيان» بنحو 36%، الأربعاء، بعد إعلان استثمار بقيمة 5 مليارات دولار من شركة «فولكس فاجن»، ما يعزز قدرة الشركة الناشئة على طرح نماذج جديدة وجذب المستهلكين في سوق السيارات الكهربائية المتباطئ. هذا الاستثمار، سيدعم أيضاً احتياطيات «ريفيان» النقدية المتناقصة، ويقربها من تحقيق الربحية، ويساعدها على المنافسة بشكل أفضل في السوق الذي تهيمن عليه «تسلا».



بموجب الصفقة، ستشكل «ريفيان» و«فولكس فاجن» مشروعاً مشتركاً متساوي التحكم لمشاركة هيكلية السيارات الكهربائية والبرمجيات التي قد تُستخدم في النهاية من قبل علامات تجارية تابعة لـ«فولكس فاجن» مثل «أودي» و«بورش» و«لامبورغيني». تم تداول أكثر من 80 مليون سهم من «ريفيان» في التعاملات المبكرة، وهو ما يزيد على ضعف متوسط حجم التداول على مدى 30 يوماً.