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اقتصاد

الين الياباني يهبط أمام الدولار لأدنى مستوى منذ عام 1986

الين الياباني يهبط أمام الدولار لأدنى مستوى منذ عام 1986
27 يونيو 2024 00:44

هبط الين، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار منذ أواخر عام 1986 وسط فجوة كبيرة في سعر الفائدة بين الاقتصادين مما جعل الأسواق في حالة تأهب بحثاً عن إشارات على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.
ولامس الدولار 160.63 ين في أعلى مستوى له منذ ديسمبر عام 1986. وارتفعت العملة الأميركية 0.5 بالمئة إلى‭160.455 ‬‬ ين في أحدث التداولات.
وواصل سعر الفائدة المنخفض في اليابان مقارنة بالولايات المتحدة الضغط على الين، إذ بلغ العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات 1.03 بالمئة اليوم الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 4.304 بالمئة.
وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات، بنحو 0.2 بالمئة إلى 105.92 نقطة.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة يوم الجمعة لمعرفة ما إذا كانت ضغوط الأسعار في الاقتصاد تسير في الاتجاه الصحيح.

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المصدر: وكالات
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الين الياباني
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