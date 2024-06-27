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اقتصاد

أسعار الذهب قرب أدنى مستوى في أسبوعين وسط ترقب لبيانات التضخم

أسعار الذهب
27 يونيو 2024 08:13

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس بعد انخفاضها لأدنى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية بحثا عن مؤشرات حول مسار خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2299.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0255 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو.
وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2310.20 دولار.
وحوم الدولار قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.74 دولار، وانخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1007.33 دولار، فيما صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 930.39 دولار.

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المصدر: وكالات
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