3.8 مليون محطة قاعدية لشبكات الجيل الخامس في الصين

بلغ عدد المحطات القاعدية لشبكات الجيل الخامس في الصين 3.8 مليون محطة حتى نهاية مايو الماضي، وذلك وفق أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين.

وأعلن تشاو تشي قوه، كبير المهندسين بالوزارة، عن الرقم خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة الذي افتتح أمس الأربعاء، في شنغهاي.

وذكرت وكالة أنباء الصين شينخوا، أن المحطات القاعدية للجيل الخامس في الصين تمثل 60 في المائة من الإجمالي العالمي.

وقال تشاو، خلال المؤتمر، إن أكثر من نصف مستخدمي الهواتف المحمولة في الصين من مستخدمي الجيل الخامس.

وتوقعت رابطة النظام الدولي لاتصالات الهواتف المحولة "جي إس إم أيه"، وهي رابطة دولية لمشغلي الخدمة، أن يصل عدد اتصالات الجيل الخامس في الصين إلى 1.6 مليار بحلول نهاية عام 2030، وهو ما يشكل نحو ثلث الإجمالي العالمي.