الين قرب أدنى مستوى في 38 عاماً

تحرك الين حول أدنى مستوى في 38 عاما اليوم الخميس وظل قرب 160 للدولار مما أبقى الأسواق على ترقب لأي مؤشر على تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة.

وقلص الدولار بعض مكاسبه التي سجلها في الجلسة السابقة مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية قليلا لكن الدولار ظل قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع مقابل سلة من عملات منافسة.

وارتفع الين 0.3 بالمئة إلى 160.33 للدولار في التداولات الآسيوية معوضا بعض خسائره بعد أن تراجع إلى 160.88 أمس الأربعاء وهو أدنى مستوى منذ 1986.

وهبطت العملة اليابانية نحو اثنين بالمئة في هذا الشهر و12 بالمئة في هذا العام حتى الآن مقابل الدولار.