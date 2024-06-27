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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب وسط ترقب لبيانات تضخم أميركية

الذهب
27 يونيو 2024 17:13

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تراجع الدولار بينما ينصب التركيز على صدور بيانات تضخم مهمة في الولايات المتحدة بحثاً عن مؤشرات حول المسار الذي سيتبعه مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

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وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 2314.22 دولار للأوقية بحلول الساعة 1127 بتوقيت جرينتش، بعدما انخفض أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ العاشر من يونيو.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2324.60 دولار.

وتراجع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين تقريباً في الجلسة السابقة. ويزيد هبوط الدولار من جاذبية الذهب لدى حائزي العملات الأخرى.
أما خفض أسعار الفائدة، فيقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 28.87 دولار، بينما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1008.10 دولار كما تراجع البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 916.83 دولار.

المصدر: وكالات
الذهب
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