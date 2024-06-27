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اقتصاد

"غرفة دبي" تطلق مجلس الأعمال الكولومبي

"غرفة دبي" تطلق مجلس الأعمال الكولومبي
27 يونيو 2024 20:16


دبي (الاتحاد)
أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن إنشاء مجلس الأعمال الكولومبي الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية البينية، والتمهيد للمزيد من الفرص المشتركة بين شركات القطاع الخاص في دبي وكولومبيا.
وشهد الاجتماع الأول للجمعية العمومية السنوية لمجلس الأعمال الكولومبي، الذي عقد في مقر غرف دبي مؤخراً، تحديد أولويات وخطط المجلس خلال الفترة المقبلة، إلى جانب برنامج الفعاليات المُقرّر خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى بحث سبل الارتقاء بآفاق التعاون الاقتصادي بين دبي وكولومبيا.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: توفر مجالس الأعمال منصات مهمة لتعزيز التعاون والاستفادة من الفرص الواعدة، وتلعب دوراً محورياً في تطوير الشراكات المثمرة لتحقيق الأهداف المشتركة، بالإضافة إلى مساهمتها في نمو القطاع الخاص وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دبي.
وتغطي مجالس الأعمال، التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية بالنسبة للإمارة، وتلعب دوراً حيوياً في فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع مجتمعات الأعمال في جميع أنحاء العالم، وتمثل جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في دبي.
وفي إطار الجهود المبذولة من قبل غرفة تجارة دبي لدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33 ) بتعزيز التجارة الخارجية لإمارة دبي، ومضاعفة الجهود لدعم توسع الشركات المحلية في الأسواق العالمية، تعمل الغرفة على زيادة عدد مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلتها.

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