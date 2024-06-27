«مالية الشارقة» تطلق الدورة الخامسة من مشروع الجوائز الداخلية

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت دائرة المالية المركزية بالشارقة أعمال الدورة الخامسة من مشروع الجوائز الداخلية لعام 2024 في مقر الدائرة، والتي تشمل 3 جوائز رئيسة تضم جائزة الموظف المتميز، وجائزة المشروع الاستراتيجي المتميز، وجائزة المبادرة التشغيلية المتميزة، وتنبثق عنها 25 فئة فرعية.

وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الجوائز الداخلية لهذا العام تشكل محطة رئيسة في مسيرة الدائرة على طريق ترسيخ بيئة عمل إيجابية متطورة قائمة على قيم التميز ومفاهيم الابتكار وأدوات التنافس الخلاق لتطوير الأداء وتقديم أفضل الخدمات لصالح المتعاملين، وقد تمكنت الدائرة بمواصلتها تنظيم هذه الجوائز خلال الدورات الأربع السابقة، من تحقيق نجاحات نوعية ومؤثرة على صعيد الارتقاء بمستوى الأداءين المؤسسي والفردي وفق أفضل الممارسات المالية العالمية، ونشر مفاهيم التميز والإبداع والجودة في المشاريع الاستراتيجية والمبادرات التشغيلية على حد سواء.

وأكد أن الدورة الجديدة للجائزة بمثابة قيمة مضافة لهذه الإنجازات وبما يسهم في تحقيق رؤية الدائرة وأهدافها الاستراتيجية لتحقيق الريادة المالية بمستوى عالمي متميز، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة للوصول إلى الاستقرار والاستدامة المالية، معرباً عن ثقته بقدرة الأمانة العامة للجوائز ولجنة التحكيم والإدارات وملاك المشاريع والمبادرات على الخروج بنسخة مثلى ترسخ من المكانة الرائدة للدائرة على صعيد العمل الحكومي في إمارة الشارقة.

وفي كلمتها الافتتاحية خلال الحفل، أبرزت عائشة عبدالله الحوسني أمين عام مشروع الجوائز الداخلية أهمية العمل المشترك من خلال هذه الجوائز على بناء بيئة وظيفية محفزّة ودافعة وداعمة للمساهمات الجادّة والفاعلة، وتفعيل آليات التواصل والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية المحلية والاتحادية من أجل تطوير استراتيجية تقديم أفضل الخدمات الحكومية المالية، ودعم توجّهات التميّز المالية محليًا وعالميًا، لافتة إلى أن أهداف الجوائز الداخلية تتناغم مع هذه الغايات الاستراتيجية للدائرة، من خلال الجوائز الرئيسة الثلاث.

ونوهت الحوسني إلى أن الدورة الحالية تغطّي معايير فئات الجائزة الأعوام المالية 2022 و2023 بالإضافة إلى الفترة من يناير إلى أبريل 2024.

كما استعرضت ضمن كلمتها قائمة الفئات الفرعية لهذه الجوائز والبالغة 25 فئة تغطي مجالات التميز في الكادر الوظيفي ومحاور المشاريع والمبادرات.

كما تحدثت أمين عام الجوائز حول أهم جوانب الإضافة والمزايا الجديدة في الدورة الحالية، ومن بينها زيادة مساحة التميّـز الوظيفي وشمولية كادر الخبراء والمستشارين الماليين والإداريين والفنيين، بالإضافة إلى فصل فئة التميّـز الإداري عن فئة التميّـز الفني في كادر رؤساء الأقسام والموظفين والموظفين الجدد، كما أضيفت فئتان جديدتان هما فئة المنسّق الإداري وفئة الموظف المساند المتميّـز من المستخدمين، إلى جانب فصل نوعية المشاريع الاستراتيجية والمبادرات التشغيلية المتميّـزة إلى فئات مالية وإدارية وفنيّة.