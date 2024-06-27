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اقتصاد

100 مليار دولار فجوة تمويل التنمية المستدامة عربياً

100 مليار دولار فجوة تمويل التنمية المستدامة عربياً
27 يونيو 2024 20:19


جنيف (الاتحاد)
قال الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية إن فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية هي أكثر من 100 مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى أن هذه الفجوة التمويلية الكبيرة تُمثل حاجزاً صعباً أمام تحقيق التنمية المستدامة، مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى حلول تمويل مبتكرة والتزامات مالية أقوى. 
وشدد فتوح خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة" الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في مقر الأمم المتحدة في مـدينة جنيف، على أن معالجة هذا العجز المالي يعد أمر بالغ الأهمية، لأنه يؤثر على قطاعات مختلفة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والبنية الأساسية وحماية البيئة.
ولفت الدكتور فتوح إلى أن أحد السبل الحاسمة لتسريع التقدم نحو التنمية المستدامة هو حشد الموارد المالية، وضمان تخصيصها بشكل فعّال في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها.
وضم المؤتمر الذي استمر ليومين نخبة من المتحدثين من الجهات المالية والمصرفية والمنظمات الدولية ، بما في ذلك بنك الاستثمار الدولي (EIB) ، أونكتاد، يونيدو، صندوق النقد الدولي، وأسكوا حيث تواجه المنطقة العربية تحديات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

اتحاد المصارف العربية
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