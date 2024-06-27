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«الشارقة الإسلامي» يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار

«الشارقة الإسلامي» يصدر صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار
27 يونيو 2024 20:21

 

الشارقة (الاتحاد)

نجح مصرف الشارقة الإسلامي، في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار في أسواق رأس المال العالمية يوم أمس الأول الأربعاء.
وحظيت الصكوك بإقبال كبير لدى أوساط المستثمرين الدوليين حيث بلغت قيمة طلبات الاكتتاب نحو 1.5 مليار دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف قيمة المعروض للاكتتاب.
وتم تسعير الصكوك التي يحين استحقاقها بعد خمسة أعوام عند 105 نقاط أساس فوق نسبة عائدات سندات الخزانة الأميركية.
وستحمل الصكوك معدل ربح قدره 5.25% سنوياً مع تاريخ استحقاقها في 3 يوليو 2029، حيث نجح المصرف في تخفيض أساس التسعير بمقدار 35 نقطة أساس بعد أن أعلن عن أسعار الفائدة على السندات عند منطقة 140 نقطة أساس نظراً للإقبال الكبير من المستثمرين الدوليين والشرق أوسطيين.
وأعرب محمد عبدالله الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي عن شكره لكافة المستثمرين على ثقتهم بالمصرف وحرصهم على الاستثمار في الصكوك التي طرحها، وقال: تمثل هذه مشاركتنا التاسعة في أسواق رأس المال العالمية، حيث قمنا بإصدار صكوك في عام 2006، ليحافظ مصرف الشارقة الإسلامي بذلك على أدائه القوي.

مصرف الشارقة الإسلامي
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