«عمومية» تكافل الإمارات للتأمين تقر 185 مليون درهم زيادة في رأس المال

أبوظبي (الاتحاد)

وافقت الجمعية العمومية لشركة تكافل الإمارات للتأمين، المدرجة في سوق دبي المالي، على زيادة إضافية في رأس المال، بمقدار 185 مليون درهم، ليصل إلى 210 ملايين درهم في ضوء الأداء والنمو الملحوظ الذي حققته أعمال التأمين بنسبة 79%، خلال الربع الأول من عام 2024، ولتسجل إيرادات التأمين 84 مليون درهم، مقارنة بـ 47 مليون درهم للفترة نفسها من العام الماضي.

وأكد محمد أبو قورة، الرئيس التنفيذي لشركة تكافل الإمارات، أن الشركة سجلت منذ بداية العام، أداء جيداً بفضل الاستراتيجيات التي نفذتها الإدارة الجديدة، والشركة الآن في وضع مالي قوي يتيح لها فرصاً جديدة للنمو والتوسع، معرباً عن تطلع الشركة بتفاؤل إلى المستقبل خاصة بعد موافقة المساهمين على عملية زيادة رأس المال، إلى جانب مبادرات الشركة الاستراتيجية، التي ستضعها في موقع للنمو المستدام والربحية في السنوات القادمة.

وقال: إن نتائج إيرادات التأمين للربع الأول من العام تؤكد مكانة الشركة في قطاعي التأمين الصحي والتكافلي للشركات والأفراد، وتعزز من ثقة العملاء في خدماتها.