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اقتصاد

اتحاد المصارف: القطاع المصرفي رسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً

اتحاد المصارف: القطاع المصرفي رسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً عالمياً
28 يونيو 2024 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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أكد المجلس التشاوري للرؤساء التنفيذيين لاتحاد مصارف الإمارات أن القطاع المصرفي في الدولة حقق العديد من التطورات خلال النصف الأول من العام الجاري ما عزز المكانة الريادية للقطاع وأسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً مالياً ومصرفياً عالمياً.
وقال المجلس في بيان له إنه عقد اجتماعه الدوري الثاني للعام 2024 برئاسة محمد عمران الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة اتّحاد مصارف الإمارات، رئيس مجلس إدارة بنك رأس الخيمة الوطني، بهدف بحث التطورات في القطاع المصرفي والخطط التي سيقوم الاتحاد بتنفيذها خلال النصف الثاني من العام الجاري.
واستعرض الرؤساء التنفيذيون المشاركون في الاجتماع الخطوات التي قام بها الاتحاد خلال النصف الأول من العام من أجل تنفيذ استراتيجيته وخططه وبرامجه للعام الحالي وأهم الإنجازات التي تحققت خلال الأشهر الستة الأولى.
وقال محمد عمران الشامسي: «نؤكد في اتحاد مصارف الإمارات التزامنا بالعمل مع مختلف شركائنا الاستراتيجيين من أجل ضمان اعتماد أفضل الممارسات المصرفية لتوفير تجربة مصرفية ومالية آمنة وسلسة».

اتحاد المصارف
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