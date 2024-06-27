«غرفة أبوظبي» و«إي آند الإمارات» تتعاونان لدعم نمو الشركات الصغيرة

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون مع «إي آند الإمارات»، في خطوةٍ استراتيجية تهدف إلى تحديد أوجه التعاون المشترك بين الجانبين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، ولدفع مجتمع الأعمال نحو النمو والازدهار بالاعتماد على حلول الاتصال المبتكرة والخدمات الرقمية والعروض والباقات المتميزة وغيرها.

وجاء الإعلان عن هذا التعاون خلال حفل توقيع رسمي عقد في مقر الغرفة بحضور كل من أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وحاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إي آند»، ومسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ«إي آند الإمارات»، وذلك بمشاركة عدد من المديرين المعنيين والممثلين لدى كلا الجانبين.

وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة أبوظبي: يمثل توقيع اتفاقية التعاون مع «إي آند الإمارات» امتداداً لجهود غرفة أبوظبي التي تحرص على تدشين العديد من المبادرات في إطار سعيها الدائم والمتواصل لتمكين القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وبما يسهم في إطلاق طاقتهم الكامنة، والوصول بهم نحو تحقيق أقصى درجات الأداء في إطار منظومة تنافسية ومتطورة تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية لغرفة أبوظبي.

وأضاف القبيسي: تمهد الاتفاقية الطريق لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد، تصب في مصلحة الشركات الخاصة في الإمارة، وذلك من خلال توفير باقة متنوعة من الخدمات النوعية والمزايا التفضيلية الداعمة لمجتمع الأعمال، والتي تمثل إضافة نوعية لجهود الغرفة للارتقاء بتنافسية القطاع الخاص وتمكينه من النمو والازدهار، من خلال المبادرات والبرامج الداعمة، ومنها برنامج (5+5) لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها المحرّك الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وقال مسعود م. شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ «إي آند الإمارات»: نعتز بهذا التعاون الاستراتيجي مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي التي نتشارك معها الرؤية الهادفة نحو تمكين قطاع الأعمال والارتقاء بدور الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتوفير الحلول التكنولوجية الداعمة لهذا القطاع الحيوي، إلى جانب تقديم الباقات والخدمات الرقمية المتقدمة التي تسهم في دفع الأجندة الوطنية لريادة الأعمال. وأضاف مسعود: إدراكاً منها لأهمية التكنولوجيا في دفع مسيرة قطاع الأعمال، تواصل «إي آند الإمارات» إطلاق الحلول والبرامج والباقات المخصّصة لتشجيع روّاد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على النهوض بأعمالهم، مما يسهم في دعم الاقتصاد باعتبار القطاع الخاص أحد أذرعه وجزءاً أصيلاً من المشروع التنموي المتكامل لدولة الإمارات.

وبموجب الاتفاقية، سيتم تعريف أعضاء الغرفة حول أبرز العروض والخدمات المُقدمة من «إي آند الإمارات» التي تطرح باقة متميزة من الخدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة وخطط الاتصال لأعضاء الغرفة، بما فيها «بيزنيس برو» و«أوفيس بريزنس» و«يو تاب» وغيرها من الحلول الرقمية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الاستفادة من خبرات «إي آند الإمارات» في مجال التقنيات الرقمية لتسهيل عمليات التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبوظبي، وتقديم حلول مخصصة في الحوسبة السحابية والتسويق الرقمي والأمن السيبراني، فضلاً عن توفير حلول الدفع المبتكرة التي من شأنها أن تسهم في تبسيط العمليات التجارية وزيادة كفائتها وتعزيز تجربة العملاء.