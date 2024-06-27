12.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قادت سيولة أجنبية أسواق المال المحلية للإغلاق في المنطقة «الخضراء» أمس، بارتفاع بلغت قيمته نحو 12.2 مليار درهم في القيمة السوقية للشركات المدرجة، في سوقي «أبوظبي للأوراق المالية»، و«دبي المالي». وبلغت محصلة تداولات المستثمرين الأجانب نحو 107 ملايين درهم صافي شراء في سوقي المال بالدولة خلال الجلسة. وعادت المؤشرات العامة للأسواق للتماسك فوق مستوى 9000 نقطة في سوق أبوظبي وفوق 4000 نقطة في سوق دبي.



سوق أبوظبي

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي بنحو 12 مليار درهم لتبلغ 2.767 تريليون درهم، وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع بنسبة 0.43% عند مستوى 9004 نقطة، وبلغ حجم التداولات 279 مليون سهم، بقيمة 1.05 مليار درهم تم تداولها من خلال 16.2 ألف صفقة، وكانت محصلة التداولات خلال جلسة الأمس، في سوق العاصمة أبوظبي، ارتفاع أسعار 36 شركة مقابل تراجع أسعار 26 شركة واستقرار أسعار 50 شركة بدون تغيير مقارنة مع أسعار الإغلاق الرسمية المسجلة لها أول أمس.

وتظهر بيانات السوق أن المستثمرين الأجانب ضخوا سيولة جديدة خلال جلسة الأمس، حيث بلغت محصلة تداولاتهم نحو 60 مليون درهم صافي شراء، فيما ارتفع نشاط المستثمرين الأجانب في سوق العاصمة وبلغت حصتهم من إجمالي قيمة التداول نحو 41% خلال الجلسة بما يقارب 420 مليون درهم من قيمة التداول.



سوق دبي

وفي سوق دبي المالي شهدت الجلسة تداولات بقيمة 361 مليون درهم بتنفيذ 7.3 ألف صفقـة توزعت عـلى 202 مليون سهم، وأغلق المؤشر على 4009 نقطة بارتفاع نسبته 0.07% عن إغلاقه السابق.

وشهد التداول ارتفاع 11 شركة وهبوط 18 شركة وثبات أسعار 9 شركة مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة لها بنهاية جلسة أول أمس. واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة عند مستوى 677.1 مليار درهم قرب مستوياتها السابقة بارتفاع طفيف بلغت قيمته نحو 200 مليون درهم مقارنة مع مع قيمتها أول أمس البالغة 676.9 مليار درهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي، فقد بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب، من الأسهم خلال جلسة الأمس، نحو 127 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 106 ملايين درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين، نحو 15.5 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 14.4 مليون درهم.



المستثمرون الخليجيون

بلغت قيمة مشتريات المستثمرين الخليجيين في سوق دبي 106.7 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 81.4 مليون درهم خلال نفس الفترة.

ومحصلة لهذه التداولات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب، غير الإماراتيين، من الأسهم خلال جلسة الأمس في سوق دبي نحو 249.1 مليون درهم لتشكل ما نسبته 69% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 202 مليون درهم لتشكل ما نسبته 56% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 47 مليون درهم صافي شراء.