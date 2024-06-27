الجمعة 28 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

الإمارات تشارك في قمة «SelectUSA» للاستثمار في واشنطن

ثاني الزيودي خلال مشاركته بإحدى اللقاءات بواشنطن (من المصدر)
28 يونيو 2024 01:22

واشنطن (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مناظرة أتلانتا.. فرصة لتغيير مسار التنافس بين بايدن وترامب
خالد بن محمد بن زايد: تطوير الكفاءات الوطنية الشابة أكاديمياً ومهنياً

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفداً إماراتياً موسعاً من رجال الأعمال للمشاركة في الدورة العاشرة لقمة SelectUSA للاستثمار التي تقام في العاصمة الأميركية واشنطن.
والتقى معاليه جينا رايموندو وزيرة التجارة الأميركية وفيل ميرفي حاكم ولاية نيوجيرسي لمناقشة فرص تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية.
وتعتَبر قمة SelectUSA السنوية التي تستضيفها وزارة التجارة الأميركية أكبر حدث من نوعه لتشجيع وتسهيل الاستثمار الصناعي والتجاري في الولايات المتحدة يلتقي من خلالها المسؤولون الحكوميون وقادة الشركات والمستثمرون وخبراء القطاع ضمن منصة واحدة للاطلاع على فرص التوسع والاستثمار في السوق الأمريكية واستكشافها ومناقشتها.
وعلى هامش القمة، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي- بحضور معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة في الولايات المتحدة والوفد الإماراتي- في سلسلة من النقاشات والندوات وورش العمل رفيعة المستوى مع قادة القطاعين الحكومي والخاص في الولايات المتحدة اطلعوا خلالها على مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الولايات المتحدة بهدف تحديد المجالات المحتملة لتوسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.
وخلال لقاء الزيودي مع حاكم ولاية نيوجيرسي فيل ميرفي جرى التركيز على الاهتمام المشترك بتسريع التعاون الذي يعزز النمو الاقتصادي المستدام، خاصة مبادرات الطاقة النظيفة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، والنهوض بالتعاون التكنولوجي.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمة أمام مجتمع الأعمال الأميركي خلال جلسة نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي: تعتبر الولايات المتحدة شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً بالنسبة لدولة الإمارات، وهناك حرص متبادل ودائم على استكشاف السبل التي يمكننا من خلالها تعزيز هذه الشراكة وتنميتها.
وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في العالم العربي، بحصة تبلغ 27% من تجارتها مع المنطقة، وتجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 40 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 20.1% عن العام السابق.
تجدر الإشارة إلى أن الوفد الإماراتي ضم أكثر من 65 مشاركاً أبرزهم محمد عبدالرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وجمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وسعود النويس الملحق التجاري في سفارة دولة الإمارات بالولايات المتحدة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وكبرى الشركات الإماراتية، مثل مكتب أبوظبي للاستثمار، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومبادلة، ومجموعة إيدج، والمنطقة الحرة في رأس الخيمة «راكز»، والإمارات للألمونيوم، ومجموعة اللولو العالمية إضافة إلى مسؤولي عدد من الشركات الخاصة وممثلي الغرف التجارية وغيرها.

الإمارات
واشنطن
ثاني الزيودي
أميركا
وزارة التجارة الأميركية
آخر الأخبار
سكان حي التفاح يخلون منازلهم باتجاه مناطق غرب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تطالب بإخلاء مناطق في شرق غزة
28 يونيو 2024
لافتات المناظرة الرئاسية لشبكة CNN خارج استوديوهاتها بأتلانتا (أ ف ب)
الأخبار العالمية
مناظرة أتلانتا.. فرصة لتغيير مسار التنافس بين بايدن وترامب
28 يونيو 2024
تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات دولية إلى عدم التصعيد على طرفي «الخط الأزرق»
28 يونيو 2024
الممارسات الحوثية أدت لانخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير جداً (أرشيفية)
الأخبار العالمية
البنك الدولي: التصعيد الحوثي يفاقم التحديات الاقتصادية والإنسانية في اليمن
28 يونيو 2024
أنصار الرئيس البوليفي يحملون لافتات تدعو لدعم الديمقراطية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إدانات إقليمية ودولية واسعة لمحاولة الانقلاب في بوليفيا
28 يونيو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©