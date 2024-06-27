الإمارات تشارك في قمة «SelectUSA» للاستثمار في واشنطن

واشنطن (الاتحاد)

ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية وفداً إماراتياً موسعاً من رجال الأعمال للمشاركة في الدورة العاشرة لقمة SelectUSA للاستثمار التي تقام في العاصمة الأميركية واشنطن.

والتقى معاليه جينا رايموندو وزيرة التجارة الأميركية وفيل ميرفي حاكم ولاية نيوجيرسي لمناقشة فرص تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية.

وتعتَبر قمة SelectUSA السنوية التي تستضيفها وزارة التجارة الأميركية أكبر حدث من نوعه لتشجيع وتسهيل الاستثمار الصناعي والتجاري في الولايات المتحدة يلتقي من خلالها المسؤولون الحكوميون وقادة الشركات والمستثمرون وخبراء القطاع ضمن منصة واحدة للاطلاع على فرص التوسع والاستثمار في السوق الأمريكية واستكشافها ومناقشتها.

وعلى هامش القمة، شارك معالي الدكتور ثاني الزيودي- بحضور معالي يوسف مانع العتيبة سفير الدولة في الولايات المتحدة والوفد الإماراتي- في سلسلة من النقاشات والندوات وورش العمل رفيعة المستوى مع قادة القطاعين الحكومي والخاص في الولايات المتحدة اطلعوا خلالها على مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الولايات المتحدة بهدف تحديد المجالات المحتملة لتوسيع نطاق التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، مثل الطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا المتقدمة.

وخلال لقاء الزيودي مع حاكم ولاية نيوجيرسي فيل ميرفي جرى التركيز على الاهتمام المشترك بتسريع التعاون الذي يعزز النمو الاقتصادي المستدام، خاصة مبادرات الطاقة النظيفة، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، والنهوض بالتعاون التكنولوجي.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمة أمام مجتمع الأعمال الأميركي خلال جلسة نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأميركي: تعتبر الولايات المتحدة شريكاً اقتصادياً وتجارياً مهماً بالنسبة لدولة الإمارات، وهناك حرص متبادل ودائم على استكشاف السبل التي يمكننا من خلالها تعزيز هذه الشراكة وتنميتها.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في العالم العربي، بحصة تبلغ 27% من تجارتها مع المنطقة، وتجاوز حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 40 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 20.1% عن العام السابق.

تجدر الإشارة إلى أن الوفد الإماراتي ضم أكثر من 65 مشاركاً أبرزهم محمد عبدالرحمن الهاوي وكيل وزارة الاستثمار، وجمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية، وسعود النويس الملحق التجاري في سفارة دولة الإمارات بالولايات المتحدة إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وكبرى الشركات الإماراتية، مثل مكتب أبوظبي للاستثمار، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومبادلة، ومجموعة إيدج، والمنطقة الحرة في رأس الخيمة «راكز»، والإمارات للألمونيوم، ومجموعة اللولو العالمية إضافة إلى مسؤولي عدد من الشركات الخاصة وممثلي الغرف التجارية وغيرها.