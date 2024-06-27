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اقتصاد

«جمارك أبوظبي» تحصد 3 جوائز بمؤتمر «غوف ميديا» في سنغافورة

«جمارك أبوظبي» تحصد 3 جوائز بمؤتمر «غوف ميديا» في سنغافورة
28 يونيو 2024 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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توجت مشاريع الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بثلاث جوائز في مؤتمر «غوف ميديا» لعام 2024 والذي استضافته سنغافورة مؤخراً، ويتم من خلاله تسليط الضوء على المشروعات والمبادرات الحكومية المتميّزة في آسيا.
وجاء فوز جمارك أبوظبي تقديراً لجهودها الريادية في إطلاق المشاريع الابتكارية وتبني الحلول المستدامة والتكنولوجيا المتطورة للارتقاء بمنظومة العمل الجمركي وتعزيز مسيرة التميز والإبداع.
وتفصيلاً، حصلت جمارك أبوظبي على جائزة أفضل حملة إعلامية، وذلك لتطبيقها أفضل الممارسات والمعايير العالمية خلال إطلاق هويتها المؤسسية وشعارها الجديد الذي يأتي على شكل بوابة للتجارة تربط أبوظبي بالعالم جواً وبراً وبحراً وبصفتها وجهة للتجارة العالمية.
كما نالت جمارك أبوظبي جائزة مبادرة العام الرقمية - فئة الجمارك عن نظام التفتيش الذكي، الذي يقوم بعملية التفتيش الجمركي من دون الحاجة إلى تواجد المتعامل خلال العملية وذلك من خلال الاتصال المرئي مع المتعامل باستخدام نظارات الواقع المعزز التي تربط المتعامل مع المفتش ومراقبة عملية التفتيش.
وفازت جمارك أبوظبي بجائزة مبادرة إدارة الكوارث لتكنولوجيا المعلومات - فئة الجمارك عن مبادرة إدارة الكوارث لأنظمة تقنية المعلومات في جمارك أبوظبي التي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة والتخطيط الدقيق لإتاحة الانتقال السلس المؤتمت بين مراكز البيانات الرئيسة ومراكز التعافي من الكوارث.

جمارك أبوظبي
سنغافورة
الإدارة العامة لجمارك أبوظبي
الإمارات
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