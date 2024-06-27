«الاتحاد للطيران» تطلق حملة عالمية لتوظيف الطيارين

أبوظبي (الاتحاد)

تستعد الاتحاد للطيران لتوظيف مئات الطيارين هذا العام دعماً لخططها الطموحة في تعزيز أسطول طائراتها ونمو شبكة وجهاتها وموظفيها.

وتبدأ الشركة الحملة العالمية للتوظيف في 8 مدن أوروبية قبل الانتقال إلى مواقع مختلفة حول العالم، لمقابلة الطيارين الراغبين بالانضمام إليها.

ودعت الاتحاد للطيران، الطيارين من مختلف الرُتب والعاملين على مختلف أنواع الطائرات إلى تسجيل اهتمامهم من خلال حضور إحدى جلسات التوظيف أو عبر الموقع الإلكتروني careers.etihad.com.

وقال جون رايت، الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية وشؤون الضيوف في الاتحاد للطيران: مع انطلاقنا في حملة توظيف الطيارين، نفخر بأن نعرض كل ما لدى الاتحاد للطيران وأبوظبي لتقديمه، ونبحث عن طيارين يشاركوننا طموحاتنا.

وتابع: نحن على دراية تامة بأن الطيارين يختارون الانضمام إلى شركة طيران والاستمرار فيها طيلة مسيرتهم المهنية، وعليه، نوّد التركيز ليس فقط على التطوير الوظيفي الذي تقدّمه الاتحاد، بل كذلك على أسلوب الحياة الرائع الذي توفرّه أبوظبي.

وتبحث الاتحاد للطيران عن طيارين من جميع الرتب والعاملين على مختلف أنواع الطائرات عبر أسطول الاتحاد بما في ذلك طائرات إيرباص A320 وA350 وA380 بالإضافة إلى طائرات بوينغ 777 و787 وطائرات الشحن بوينغ 777، كما يمكن للطيارين الذين لا يستوفون معايير الاتحاد هذه المرة والراغبين في الانضمام إليها في المستقبل، حضور الجلسات أو تسجيل أسمائهم عبر الموقع الإلكتروني.

وباعتبارها واحدة من أسرع شركات الطيران نموًا في العالم، ستقوم الاتحاد بمضاعفة حجم أسطولها بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2022، وسيوفر مسار النمو هذا للطيارين فرصاً كبيرة للتقدم الوظيفي والترقية.