أبوظبي أكثر مدن العالم رخاء لعام 2024

يوسف العربي (أبوظبي)

تصدرت أبوظبي مدن العالم في مؤشر الرخاء وفق تصنيف مؤسسة «ريزونانس» الاستشارية لـ«أفضل مدن العالم لعام 2024».

ووفق التقرير الذي صدر مؤخراً حلت سنغافورة في الترتيب الثاني تليها العاصمة البريطانية لندن ثم دبي التي حلت رابعاً فيما جاءت مدينة سان فرانسيسكو في المرتبة الخامسة بمؤشر الرخاء.

وجاءت مدينة سان خوسية الأميركية في الترتيب السادس، تليها العاصمة السعودية الرياض التي جاءت في الترتيب السابع، ثم سيؤول الكورية التي حلت في الترتيب الثامن، فيما جاءت الدوحة في الترتيب التاسع تليها الكويت التي حلت عاشراً.

وفي تعريفه لمؤشر الرخاء أكد التقرير أن رأس المال البشري أصبح أكثر المصادر قيمة في المدن عندما يتعلق الأمر بالرفاهية والثروة.

ولفت أن قياس الرخاء في المدن استند إلى 7 معايير فرعية، هي التحصيل العلمي ونسبة الحاصلين على درجة البكالوريوس من إجمالي عدد السكان، ومشاركة القوى العاملة في الاقتصاد، ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض معدلات الفقر، وتواجد الشركات ضمن قائمة «فورتشن 500»، وعدد الشركات الناشئة، وحجم مركز المؤتمرات والفعاليات.

وقال التقرير، إن أبوظبي باتت عاصمة للثقافة بما تضمه من معالم سياحية تجسد التراث العربي الأصيل وبينما يقف جامع الشيخ زايد الكبير شامخاً يجسد الثقافة الإسلامية، يرتفع متحف اللوفر أبوظبي بفخر في جزيرة السعديات، مع مجموعة ضخمة من الفنادق الراقية ومراكز التسوق الفخمة.

وأضاف أن أبوظبي تحولت من البحث عن اللؤلؤ، إلى قوة عظمى في مجال النفط والغاز ووجهة عالمية للثقافة والفنون.

وأشار التقرير أن الإمارة تصدرت قائمة الرفاهية في مؤشر الرخاء، خاصة وأنها رصدت 12 مليار دولار لاستثمارها في قطاع الثقافة والسياحة، في سعيها المستمر لتنويع مصادر اقتصادها بعيداً عن النفط والغاز وجذب المزيد من السياح للبلاد.

وفي سياق متصل اختارت مؤسسة «ريزونانس» 4 مدن خليجية هي دبي وأبوظبي والرياض والدوحة ضمن قائمة أفضل مدن العالم لعام 2024، وتركزت معايير الاختيار على جودة المعيشة والسمعة الدولية والتنافسية.

وحلت لندن في قائمة أفضل مدن العالم في أحدث تصنيف وضعته مؤسسة «ريزونانس» الاستشارية فيما احتلت باريس المركز الثاني، إذ حافظت على مركزها المتقدم منذ عدة أعوام، نظراً إلى حفاظها على مقومات شخصيتها المعروفة منذ زمن.

وجاءت نيويورك في المركز الثالث في تصنيف أفضل مدن العالم لعام 2024، إذ تشهد المدينة انتعاشاً حضرياً كبيراً، مع قائمة مذهلة من العروض الجديدة والفنادق والمتنزهات.

واحتلت طوكيو اليابانية المركز الرابع، تليها سنغافورة في المركز الخامس ثم دبي التي أضحت مقصداً للمستثمرين والسياح على حد سواء، احتلت المركز السادس، ضمن هذه القائمة التي ضمت 100 مدينة عبر العالم.



استراتيجية التنمية

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واستكمل فريق الشركة أكثر من 100 وجهة ومشروع تطوير في أكثر من 70 دولة وتتعامل مع المطورين، والمخططين، والمعماريين، وشركات التسويق السياحي ومؤسسات التنمية الاقتصادية بغرض إنشاء أماكن نابضة بالحياة وتنعم بالرخاء.