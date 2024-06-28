دبي تستضيف «أفضل العلامات التجارية في العالم 2024»

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي المعرض الدولي الأول "أفضل العلامات التجارية في العالم 2024" الذي يستقطب رواد وأصحاب الأعمال في قطاع البناء والتشييد. وتنظمه شركة "أفيد هيلدا"، المتخصصة في تنظيم المعارض.

وسيقام المعرض في فستيفال أرينا بدبي في الفترة من 28 إلى 31 أكتوبر المقبل، وسيشهد مشاركة المتخصصين في قطاع البناء والمقاولين ومواد البناء، الذين يختارهم مجلس السياسات التابع للجنة المنظمة، والذي يضم أعضاء هيئة التدريس من إحدى الجامعات الكندية في دبي.

وأعلن مصطفى فوروزاند، رئيس مجلس إدارة أفيد هيلدا، خلال مؤتمر صحفي أقيم بدبي، أن الحدث الدولي سيتواصل على مدى أربعة أيام، ويستقبل عامة الجمهور، وسيركز على الابتكار واستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العلمية، كما يدمج بين المجال الافتراضي وقطاعات الذكاء الاصطناعي، ويوفر منصة هامة عبر الإنترنت للعلامات التجارية العالمية لعرض منتجاتها من خلال أكشاك تفاعلية وجلسات حية وندوات عبر الإنترنت، إلى جانب إلقاء الضوء على استراتيجيات المبيعات المبتكرة. وقال إن أكثر من 50 عارضاً وشركة تقنية متخصصة في الذكاء الاصطناعي لقطاع البناء أكدوا مشاركتهم في المعرض، الذي من المتوقع أن يستقطب ما يقارب 25 ألف زائر. وأشار إلى أن المعرض يوفر فرصة للمتخصصين في قطاع البناء للتواصل مع ممثلي العلامات التجارية، واستكشاف أحدث الابتكارات في هذا القطاع فضلاً عن توسيع شبكاتهم، كاشفاً أن الشركة تخطط لإنشاء مساحة عرض افتراضية متطورة على مساحة تبلغ 50 ألف متر مربع تضم 50 جناحاً مجهزاً بأحدث التقنيات، ومتاحة عبر الإنترنت من خلال تطبيق WTB، ما يوفر تجربة شاملة وتفاعلية للزوار عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم.

وأكد فوروزاند، أن الحدث العالمي ينسجم مع توجهات الدولة لتعزيز ريادة الإمارات ال في مجال التكنولوجيا والاستدامة البيئية، حيث سيضم المعرض، بالإضافة إلى معايير التنفيذ الاحترافية، أكشاكاً افتراضية مزودة بالوسائط المتعددة (مقاطع فيديو ونماذج ثلاثية الأبعاد ومحادثات حية).

وتوقع أن يشارك في المعرض كبار شركات البناء والمقاولين ومصنعي مواد البناء والشركات القائمة على المعرفة في قطاع البناء من جميع أنحاء العالم، حيث سيقومون بإنشاء بيئة احترافية وتفاعلية باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية ومبادئ حماية البيئة للأشخاص في جميع أنحاء العالم.

وأوضح فوروزاند، أنه يمكن للمشاركين التعرف على الابتكارات المتقدمة والتفاعل مع ممثلي العلامات التجارية والمشاركة في الجلسات المباشرة والندوات عبر الإنترنت، حيث يمكنهم البقاء على اطلاع بأحدث التطورات وتوسيع شبكاتهم وتجربة أحدث التطورات من مختلف القطاعات، لافتاً إلى أنه من خلال دمج الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي والشاشات التفاعلية، نهدف إلى تقديم تجربة تفاعلية جذابة ومخصصة للزوار، وإرساء معيار جديد في تنظيم المعارض والفعاليات الكبرى.