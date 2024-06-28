8.12 مليون سائح دولي إلى دبي خلال 5 أشهر

استقبلت دبي 8.12 مليون سائح دولي خلال الفترة من يناير - مايو من العام الجاري، بزيادة لامست الـ10% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي سجلت استقبال 7.39 مليون سائح، بحسب تقرير أداء السياحة "يناير- مايو الصادر عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي اليوم.

وتفصيلاً، استقطبت المدينة 1.77 مليون سائح دولي خلال يناير، و1.9 مليون خلال فبراير، و1.51 مليون خلال مارس، و1.5 مليون خلال أبريل، و1.44 مليون خلال مايو.ووفق التقرير، حلت دول أوروبا الغربية في صدارة المناطق المصدرة للسياح إلى دبي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 21% أي نحو 1.728 مليون سائح، وتبعتها جنوب آسيا بـ 1.399 مليون سائح يشكلون 17% من إجمالي عدد الزوار، ثم روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية ثالثاً في قائمة البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ1.246 مليون بنسبة 15% من مجموع زوار الإمارة، ثم جاءت دول مجلس التعاون الخليجي رابعاً بـ1.045 مليون سائح بما يشكل 13% من إجمالي عدد الزوار.وحلت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خامساً في ترتيب البلدان المصدرة للسياح إلى دبي بـ947 ألف سائح يشكلون 12%، ثم دول شمال شرق وجنوب شرق آسيا بحصة وصلت إلى 9% أي نحو 764 ألف زائر.وبلغ عدد زوار دبي من الأمريكيتين خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري وفق بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة 528 ألفاً تصل نسبتهم من مجموع الزوار إلى 7%، فيما بلغ عدد الزوار من أفريقيا 339 ألفاً أي نحو 4%، ومن أستراليا 123 ألفاً يشكلون نحو واحد في المئة من إجمالي الزوار الدوليين إلى دبي خلال الفترة ذاتها.وبلغ عدد الغرف الفندقية في دبي نهاية مايو الماضي، 150202غرفة في 822 منشأة، مقارنة بـ 148754غرفة في 812 منشأة نهاية مايو 2023.ووصل متوسط الإشغال الفندقي في جميع المنشآت العاملة في دبي خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 81% مقارنة بنحو 80% خلال الفترة نفسها من 2023.وتجاوز عدد الغرف المحجوزة خلال أول خمسة أشهر من العام الجاري 18.34 مليون غرفة بزيادة وصلت إلى 4%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2023 حين بلغ عدد الغرف المحجوزة نحو 17.71 مليون غرفة.وبلغ عدد الغرف الفندقية من فئة 5 نجوم 52692 غرفة في 164 منشأة مستحوذة على 35% من إجمالي عدد الغرف الفندقية في دبي، فيما بلغ عدد الغرف من فئة 4 نجوم 42849 غرفة في 194 منشأة، وبلغ عدد الغرف الفندقية بين فئة نجمة وثلاث نجوم 28316 غرفة في 273 منشأة، فيما وصل عدد غرف الشقق الفندقية الفخمة إلى 13862 غرفة في 82 منشأة، وعدد غرف الشقق الفندقية المتوسطة المستوى إلى 12483 غرفة.وبلغ متوسط مدة إقامة النزلاء 3.8 ليلة فندقية خلال أول خمسة أشهر من العام الماضي.

ووصل معدل السعر اليومي للغرفة الفندقية خلال أول خمسة أشهر إلى 590 درهما بارتفاع نسبته 5%، مقارنة بـ563 درهما خلال الفترة المقابلة من 2023، فيما بلغ متوسط العائد من الغرف المتوفرة 478 درهما بارتفاع نسبته 7%، مقارنة بـ448 درهما في الفترة المقابلة من 2023.