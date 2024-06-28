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الذهب يتجه لتسجيل ارتفاع مع ترقب بيانات التضخم

الذهب
28 يونيو 2024 13:23

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة لكنها تتجه لتسجيل ارتفاع للربع الثالث على التوالي، في وقت يترقب فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2326.27 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0741 بتوقيت جرينتش. وصعدت الأسعار أكثر من أربعة بالمئة خلال الربع الجاري.
واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 2336.90 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 29.07 دولار، وصعد البلاتين 1.2 بالمئة إلى 999.20 دولار. ويتجه المعدنان لتحقيق مكاسب فصلية.
كما قفز البلاديوم في المعاملات الفورية 2.6 بالمئة إلى 953.07 دولار.

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المصدر: وكالات
تعاملات الذهب
الذهب
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