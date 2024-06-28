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اقتصاد

تعاون بين «تاكسي دبي» و«بلاكلاين» لتعزيز خدمات الليموزين

تعاون بين «تاكسي دبي» و«بلاكلاين» لتعزيز خدمات الليموزين
28 يونيو 2024 18:56


دبي (الاتحاد)

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وقعت شركة تاكسي دبي، الشركة الرائدة في مجال حلول التنقل الشاملة في دبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة بلاكلاين، المزود العالمي لخدمات النقل الفاخرة، في خطوة تهدف إلى التعاون في مجال تعزيز خدمات الليموزين وتطويرها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار الجهود الرائدة التي تبذلها تاكسي دبي لتعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى الشركات المحلية والعالمية في مجال النقل، وتنمية إيراداتها المالية وتحسين جودة خدماتها وتوفير تجارب تنقل فاخرة للزوار والمقيمين بما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية.
وتم توقيع مذكرة التفاهم في مقر شركة تاكسي دبي بحضور عبدالله إبراهيم المير، المدير التنفيذي لقطاع تحول الأعمال في شركة تاكسي دبي، ونيكولا سوكاي بيير جاك، المدير العام لشركة بلاكلاين و بحضور القيادات من كلتا الشركتين.
وبموجب مذكرة التفاهم سيتم التعاون بين الشركتين على صعيد تطوير خدمات الليموزين عبر عدة مجالات رئيسة تتمثل بتقديم خدمات تأجير المركبات وتوفير سائقين مدربين ومحترفين لضمان أعلى مستوى من الراحة والفخامة للمتعاملين، وتطوير الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز التحول الرقمي للخدمات لتسهيل عملية حجز المركبات ووضع خطط ومبادرات ومشاريع مستقبلية مشتركة بهدف تقديم خدمات نقل بصورة مبتكرة ومتميزة ورقمية.

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