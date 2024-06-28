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اقتصاد

تعاون بين «مصرف عجمان» و«ماغناتي» لتعزيز الخدمات الرقمية

تعاون بين «مصرف عجمان» و«ماغناتي» لتعزيز الخدمات الرقمية
28 يونيو 2024 18:58

 

 

عجمان (الاتحاد)
أعلن مصرف عجمان عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة ماغناتي، مزود حلول الدفع، بهدف تعزيز قدرات الدفع الرقمي لعملائه من الشركات والمؤسسات.
وتهدف الشراكة للاستفادة من خدمات الاستحواذ التجاري التي تقدمها ماغناتي، لتوفير حلول دفع آمنة وموثوقة سواء للمدفوعات عبر الإنترنت أو في المتاجر.
وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، إن التعاون مع ماغناتي سيمكن المصرف من تقديم أحدث تقنيات وحلول الدفع المبتكرة لعملاء المصرف من الشركات والمؤسسات.
من جانبه، أكد رامانا كومار، الرئيس التنفيذي لشركة ماغناتي، أهمية الشراكة مع مصرف عجمان لتطبيق خدمات الشركة للاستحواذ التجاري، وحلولها المصممة لتحسين تجربة الدفع وزيادة كفاءتها، من خلال خيارات دفع سريعة وآمنة ومريحة.

مصرف عجمان
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