«الأوراق المالية» توقع مذكرة تفاهم مع «مالية طاجيكستان»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الأوراق المالية والسلع، توقيع مذكرة تفاهم مع وكالة الأوراق المالية والتسجيل الخاص في وزارة المالية بجمهورية طاجيكستان، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الإشراف والرقابة والارتقاء بشفافية وكفاءة الأسواق المالية لدى الجانبين.

وقع المذكرة، بمقر هيئة الأوراق المالية والسلع بأبوظبي، الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي للهيئة، وعبدالرخمنزودا نيجينا شكرت، مدير وكالة الأوراق المالية والتسجيل الخاص في وزارة المالية بجمهورية طاجيكستان، بحضور بهودور شريفي - سفير جمهورية طاجيكستان بالدولة، وعدد من المدراء والمسؤولين لدى الطرفين.

وقالت الدكتورة مريم بطي السويدي: يمثل توقيع هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز علاقات التعاون مع جمهورية طاجيكستان، الذي يعكس حرصنا على فتح آفاق العمل الدولي في العديد من المجالات بما فيها التحقيق والتفتيش، ويؤكد التزامنا بتحقيق الأهداف المشتركة والرامية إلى بناء بيئة استثمارية آمنة ومستقرة تعود بالفائدة على المستثمرين وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية لدى البلدين.

ومن جانبها، قالت عبدالرخمنزودا نيجينا شكرت: نأمل أن نشهد مزيداً من التعاون الذي يعود بالنفـع والفائدة على جهتيْنا في تطوير أسواق رأس المال في كلا البلدين.