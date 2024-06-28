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اقتصاد

نهيان بن مبارك يهنئ خريجي كلية أبوظبي للإدارة لعام 2024

نهيان بن مبارك خلال حفل تخرج كلية أبوظبي للإدارة (من المصدر)
29 يونيو 2024 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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هنأ معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، خريجي كلية أبوظبي للإدارة لعام 2024، إحدى المؤسسات العلمية التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وأشاد معاليه بجهود ومبادرات مؤسسات التعليم بالدولة في ظل دعم واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مثمناً حرص سموه على دعم المسيرة التعليمية بالدولة ومساندة شباب الوطن لتمكينهم من الإسهام الفاعل في ركب التطور والاستجابة لمتطلبات العصر ومتغيراته.
وأضاف: نعتز بالتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الرامية إلى تعميق دور الكليات والجامعات في الدولة ودفعها نحو الإعداد السليم للقوى العاملة الوطنية من خلال حرصها على توفير فرص التعلم المستمر، بما يسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وترسيخ مكانتها بين دول العالم.
ودعا معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الطلبة إلى الاستفادة من خبراتهم وتحصيلهم العلمي في دعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، والإسهام بفاعلية في بناء مجتمع اقتصادي متكامل مبني على المعرفة، والارتقاء بسمعة ومكانة الدولة وتحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية الطموحة.
وأكد معاليه أن كلية أبوظبي للإدارة تُشكل أحد أبرز المؤسسات التعليمية المحلية التي تُعد أجيالاً متميزة من رواد الأعمال وتصقل مهاراتهم وخبراتهم لمواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في الدولة، مشيداً بحرص الكلية على تخريج كوادر وطنية مؤهلة قادرة على التعامل الذكي والفعال ومواكبة التطورات والتحولات العالمية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وعبر معاليه عن اعتزازه بإنجازات الخريجين والخريجات داعياً إياهم إلى تحقيق تطلعات وطموحات الوطن، وأن يكونوا رواداً وقادة في خدمة المجتمع والإنسانية ومساهمين فاعلين في بث روح الحيوية والفاعلية عبر الأنشطة الاقتصادية والإدارية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة والعالم أجمع.

كلية أبوظبي للإدارة
نهيان بن مبارك
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غرفة تجارة وصناعة أبوظبي
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