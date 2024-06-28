ثاني الزيودي يبحث فرص تعزيز العلاقات الإماراتية الأميركية

سان فرانسيسكو (الاتحاد)

التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية مجموعة من مسؤولي كبرى الشركات الأميركية وقادة ورواد الأعمال لدى زيارة معاليه إلى وادي السيليكون في سان فرانسيسكو بهدف تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، حيث تركّزت الزيارة على تعزيز العلاقات التجارية والشراكات في قطاعات متنوعة شملت التكنولوجيا وإدارة الأصول والاستثمار والخدمات اللوجستية.

وتضمّنت الزيارة عدة اجتماعات ثنائية مهمة، حيث أجرى الزيودي مباحثات بناءة مع أبرز الجهات المعنية، والشركات الرائدة وقادة الأعمال، واستعرض مع المسؤولين في الشركات الأميركية العملاقة الفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال المتطورة في دولة الإمارات، داعياً المستثمرين والشركات الناشئة ورواد الأعمال الأميركيين إلى استكشاف الفرص المتاحة في دولة الإمارات.

وركّزت النقاشات على المشاريع المشتركة، والتعاون في مجال البحوث، وتبادل المعارف والخبرات في التخصصات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وتحليلات البيانات والتقنيات المستدامة.

وتأكيدًا على الرغبة المتبادلة بين الجانبين في تعزيز العلاقات التجارية الثنائية، بحث الدكتور الزيودي مع كبار رجال الأعمال في وادي السيليكون آفاق الاستثمار التي تعزز الصادرات الإماراتية وتدعم النمو الاقتصادي من خلال الشراكات ذات المنفعة المتبادلة.

وتؤكد زيارة معالي الدكتور الزيودي إلى الولايات المتحدة الأميركية على النهج المستمر الذي تتبعه دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والشراكات العالمية، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز رائد للابتكار في المنطقة.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن دولة الإمارات حريصة على مواصلة الارتقاء بشراكتها التجارية مع الولايات المتحدة التي تعد شريكها التجاري الثالث على مستوى العالم بعد الصين والهند، حيث تسهم أميركا بنسبة 5.6% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، وفي الوقت نفسه، تصدرت الإمارات قائمة أهم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في الوطن العربي خلال عام 2023، بمساهمة قدرها 27% من تجارتها مع الدول العربية مجتمعة.

وأكّد معاليه أن هناك رغبة مشتركة لدى الإمارات والولايات المتحدة لمواصلة تعزيز هذه الشراكة التجارية والاستثمارية التي تتخطى القطاعات الاقتصادية التقليدية إلى قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار.

وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن منظومة الأعمال الحيوية في وادي السيليكون، المركز التكنولوجي الأول في العالم، توفر مناخاً مثالياً لاستكشاف الفرص القائمة على الابتكار. وهدفنا هو الاستفادة من هذه البيئة لدفع عجلة التقدم التكنولوجي في دولة الإمارات.

وتظهر أحدث البيانات قوة حركة التجارة والاستثمار المتبادل بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية، حيث بلغت قيمة الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة 38.1 مليار دولار، أي أكثر من 50% من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط في أميركا بنهاية 2022.

وتتركّز هذه الاستثمارات في قطاعات رئيسة مثل النقل، وخدمات الأعمال، والبرمجيات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والعقارات، والأغذية والمشروبات وصناعة الطيران. من ناحية أخرى، تمتلك الولايات المتحدة استثمارات مباشرة في الإمارات بلغت قيمتها 4.3 مليار دولار في نهاية عام 2021.