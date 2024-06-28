21.5 مليون اشتراك بخدمات الهاتف المتحرك في الإمارات

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغت أعداد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك في الإمارات 21.5 مليون اشتراك بنهاية الربع الأول من عام 2024، بحسب البيانات الفصلية التفصيلية الصادرة عن مشغلي الاتصالات.

وأظهرت البيانات أن أعداد الاشتراكات في خدمات الهاتف المتحرك في «إي آند الإمارات» نمت على أساس سنوي بنسبة 5.3% خلال الربع الأول من عام 2024 لتصل إلى 12.8 مليون لتستحوذ الشركة بذلك على 59.5% من إجمالي اشتراكات الهاتف المتحرك في الدولة.

ونمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك في شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.7 مليون مشترك لتصل حصة الشركة في هذا المجال إلى نحو 40.5%.

وقالت «إي آند» في معرض التعليق على نتائجها التشغيلية خلال الربع الأول: في دولة الإمارات واصلنا تعزيز حضورنا من خلال الحفاظ على خدمات عالية الجودة وتنويع عروض منتجاتنا من خلال الرقمنة المستمرة والتحليلات المستندة إلى البيانات، ونتيجة لذلك، زادت قاعدة المشتركين النشطين لدينا بنسبة 4.5% على أساس سنوي لتصل إلى 14.5 مليون في الربع الأول من عام 2024.

وأوضحت أن قاعدة مشتركي الهاتف المتحرك زادت بنسبة 5.3% على أساس سنوي لتصل إلى 12.8 مليون مشترك، ويُعزى ذلك إلى النمو القوي على أساس سنوي في قطاعات الدفع المسبق والدفع الآجل على أساس سنوي بنسبة 4.1% و9.2% على التوالي، مدفوعة بإطلاق عروض جذابة وفريدة من نوعها وتعزيز تجربة العملاء.

وعلى منصة الثابت ارتفعت اشتراكات eLife على أساس سنوي بنسبة 5.1% لتصل إلى 1.2 مليون مشترك وشهد إجمالي قطاع النطاق العريض زيادة طفيفة ليصل إلى 1.4 مليون مشترك.

وأحرزت «إي آند الإمارات» إنجازاً مهماً في قطاع الاتصالات على صعيد الشرق الأوسط بإعلانها عن خططها لترقية شبكاتها لتوفير سرعات تصل إلى 50 جيجابت في الثانية، وذلك عقب نجاح أول اختبار لتقنية (50G PON) في خدمات النطاق العريض الثابت في الشرق الأوسط والذي يتيح مستقبلاً سرعات اتصال فائقة عبر شبكات الألياف الضوئية للأفراد والأعمال، تصل إلى 50 جيجابت في الثانية الواحدة.

وفي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نمت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 5.7% على أساس سنوي لتصل إلى 8.7 مليون مشترك وسجّلت الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي زيادة ملحوظة في صافي المشتركين الجدد بلغت 108 آلاف مشترك.

وقالت الشركة إن شريحة عملاء خدمات الدفع الآجل سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 10.1% لتصل إلى 1.7 مليون مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 47 ألف مشترك، مدفوعةً بالطلب على باقات البيانات والعروض المتميزة التي طرحتها الشركة، بما فيها باقات البيانات غير المحدودة.

ونمت قاعدة عملاء خدمات الدفع المسبق في «دو» بنسبة 4.7% لتصل إلى 7 ملايين مشترك مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الأول من العالم الجاري بواقع 61 ألف مشترك، مدفوعة بعروض باقات البيانات والمكالمات التنافسية التي تقدمها «دو»، ومن ضمنها باقات «Alo» و«Easy» و«Flexi».

وواصلت قاعدة عملاء خدمات الهاتف الثابت في دو نموها بنسبة 11.1% على أساس سنوي لتصل إلى 616 ألف مشترك، مع تسجيل صافي مشتركين جدد خلال الربع الأول من العام الجاري بواقع 12 ألف مشترك.

وقالت الشركة إن هذا النمو القوي والملحوظ يؤكد النجاح المستمر لاستراتيجية أعمالها ومكانتها الرائدة في السوق، بفضل النجاح المستمر لباقات خدمات الاتصال اللاسلكي المنزلي التي طرحتها الشركة والنمو المستمر لقاعدة المشتركين في خدمات النطاق العريض.