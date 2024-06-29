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اقتصاد

3.36 تريليون دولار حجم تداول النقد الأجنبي في الصين خلال مايو

3.36 تريليون دولار حجم تداول النقد الأجنبي في الصين خلال مايو
29 يونيو 2024 13:05

سجل حجم المعاملات في سوق النقد الأجنبي في الصين 23.89 تريليون يوان (ما يعادل 3.36 تريليون دولار أميركي) في مايو الماضي، وفقا لبيانات رسمية صدرت أمس الجمعة، حسب ما أوردته اليوم، وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وبلغ إجمالي حجم المعاملات في سوق العملاء 3.16 تريليون يوان في الشهر الماضي، وبلغ حجم المعاملات في سوق ما بين البنوك 20.72 تريليون يوان، وفقا للهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

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وفيما يتعلق بالمنتجات، بلغ حجم المعاملات التراكمي للسوق الفورية 7.81 تريليون يوان، وسوق المشتقات 16.08 تريليون يوان.

وأظهرت البيانات أن إجمالي حجم معاملات سوق النقد الأجنبي في البلاد بلغ 113.09 تريليون يوان في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

 

المصدر: وام
النقد الأجنبي
الصين
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