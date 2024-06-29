مجمع «كهرباء دبي» السكني في ورسان يحصل على تصنيف «LEED»

دبي (الاتحاد)

حصل مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي السكني في ورسان على التصنيف البلاتيني - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء في الولايات المتحدة، ليصبح بذلك أول مشروع متنوع لسكن العائلات في العالم يحصل على هذه الشهادة الدولية، محققاً 80 نقطة في نظام (LEED v4.1). وبهذا الإنجاز العالمي الجديد، يرتفع عدد مباني «الهيئة» الخضراء الحاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) إلى 10 مبانٍ.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تعتبر «الهيئة» من أول الجهات التي تبنت مفهوم المباني الخضراء في دبي، وحققت «الهيئة» في عام 2019 سبقاً عالمياً تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، بحسب تصنيف المدن العالمية من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة.

وحقق مجمع «الهيئة» السكني في ورسان، المكوّن من مبنى لسكن العائلات ومبنى لسكن العازبين، وفورات في المياه بنسبة 61%، ووفورات في الطاقة بنسبة 28%.