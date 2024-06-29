الأحد 30 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

مجمع «كهرباء دبي» السكني في ورسان يحصل على تصنيف «LEED»

مجمع «كهرباء دبي» السكني في ورسان يحصل على تصنيف «LEED»
30 يونيو 2024 01:45

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
خبراء «الذكاء الاصطناعي» يزورون مجمع حمدان الرياضي
«اللكمة» توقف الأميركي وياه مباراتين!

حصل مجمع هيئة كهرباء ومياه دبي السكني في ورسان على التصنيف البلاتيني - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء في الولايات المتحدة، ليصبح بذلك أول مشروع متنوع لسكن العائلات في العالم يحصل على هذه الشهادة الدولية، محققاً 80 نقطة في نظام (LEED v4.1). وبهذا الإنجاز العالمي الجديد، يرتفع عدد مباني «الهيئة» الخضراء الحاصلة على تصنيف الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) إلى 10 مبانٍ.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: تعتبر «الهيئة» من أول الجهات التي تبنت مفهوم المباني الخضراء في دبي، وحققت «الهيئة» في عام 2019 سبقاً عالمياً تمثل بحصول دبي على التصنيف البلاتيني العالمي الخاص بالمدن - الريادة في الطاقة والتصميم البيئي، بحسب تصنيف المدن العالمية من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، لتكون بذلك أول مدينة في العالم العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة المرموقة. 
وحقق مجمع «الهيئة» السكني في ورسان، المكوّن من مبنى لسكن العائلات ومبنى لسكن العازبين، وفورات في المياه بنسبة 61%، ووفورات في الطاقة بنسبة 28%.

هيئة كهرباء ومياه دبي
دبي
المجلس الأميركي للأبنية الخضراء
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
رئيس الدولة: خالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته
علوم الدار
رئيس الدولة: خالص العزاء والمواساة إلى الملك محمد السادس في وفاة والدته
29 يونيو 2024
محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
علوم الدار
محمد بن راشد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
29 يونيو 2024
منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
علوم الدار
منصور بن زايد يعزي ملك المغرب في وفاة والدته
اليوم 00:35
5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد
الرياضة
5 مباريات للشارقة في معسكر النمسا استعداداً للموسم الجديد
اليوم 12:30
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
علوم الدار
غداً.. تبدأ فترة السماح بصيد أسماك القرش بالدولة
اليوم 12:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©